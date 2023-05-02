Kabusu yaşayan Giresunspor'da Hakan Keleş dönemi bitti! - Son Dakika
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Kabusu yaşayan Giresunspor'da Hakan Keleş dönemi bitti!

02.05.2023 21:26

Arka arkaya 3 maçıda kaybeden Giresunspor Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Giresunspor'da, çalkantılı günler yaşayan teknik direktör Hakan Keleş dönemi ise sona eriyor. Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, Keleş ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş dönemi sona erdi.

İSTANBULSPOR MAÇI SONU OLDU

Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan ve düşme hattında çıkamayan Karadeniz temsilcisi, son olarak İstanbulspor maçında alınan yenilgi sonrası Keleş ile ayrılık kararı aldı.

İşte Nahid Yamak'ın açıklaması;

"Giresunspor'umuzun 02/05/2023 Salı günü planlanan antrenmanı öncesinde takımın başında olması beklenen Teknik Direktörümüz Hakan Keleş, yardımcıları vasıtasıyla antrenmana katılmayacağını ve istifa ettiğini kulübümüze iletmiştir. Sonrasında kendisinin istifa etmiş olduğuna ilişkin haberler sosyal medya ve haber sitelerinde yer almıştır. Yaşanan bu süreç sonrasında kendisi ile yollarımızın ayrılması konusunda kulüp avukatlarımız ile teknik direktör Hakan Keleş arasında gerekli görüşmeler başlatılmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz."

KELEŞ'İN GİRESUNSPOR KARNESİ

Hakan Keleş, Giresunspor'la bu sezon 33 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet elde etti. Giresunspor'un Süper Lig'e yükseldiği sezonda Hakan Keleş görevdeydi.

GİRESUN'UN DURUMU

Giresunspor, ligde gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ligde 30 maç sonunda 27 puan toplayan Giresunspor, 16. sırada yer alıyor.

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