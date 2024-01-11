Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu

Mustafa POLAT:

Asla oyun üzerinden veya sonuç üzerinden değil ve daha öncede gs kazanırken de yazdım Kerem Aktürkoğlu, şımarmaya çok müsait bir oyuncu. Sadece ilk 11 de başladığı, yedek başladığı, 90 dakika oynadığı ve oyundan çıktıktan sonraki skorları bir inceleyin. Skordan bağımsız kerem gs nin kimyasını bozuyor.