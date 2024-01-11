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Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu - Son Dakika
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Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu

Sivasspor maçında kırmızı kart gören Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıkarken sinirlerine hakim olamadı. Yan hakeme itiraz eden yıldız futbolcuyu Okan Buruk ve teknik ekip zor sakinleştirdi. Kerem'in 3-4 maç ceza alacağı konuşuluyor.

11.01.2024 - 19:26,  Güncelleme: 19:45
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Galatasaray, Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Uzatma anlarında kırmızı kart gören Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkarken sinirlerine hakim olamadı.

KEREM KIZARDI

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Sivasspor ile oynanan maçta kırmızı kart gördü. 25 yaşındaki futbolcu, bu kartla birlikte kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maçta formasından uzak kalacak.

OKAN BURUK ZOR TUTTU

Gördüğü kart sonrası kenara gelen Kerem bir anda yan hakemin üzerine doğru yürümeye başladı. Sinirlerine hakim olamayan yıldız futbolcuyu Okan Buruk ve teknik ekip zor sakinleştirdi.

Kaç maç ceza alacak? Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
Görüntü: beIN SPORTS
Kaç maç ceza alacak? Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
Görüntü: beIN SPORTS
Kaç maç ceza alacak? Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
Görüntü: beIN SPORTS
Kaç maç ceza alacak? Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
Görüntü: beIN SPORTS
Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (4)
  • Mustafa Dogan: Ornek futbolcuya ornek ceza gerekir Yanıtla 214 22
  • Eski Tüfek.: Tek kelime ile ayıp.....kulağını kaldırırsanız olacağı bu ,kapasite meselesi.. Yanıtla 27 9
  • Mustafa POLAT: Asla oyun üzerinden veya sonuç üzerinden değil ve daha öncede gs kazanırken de yazdım Kerem Aktürkoğlu, şımarmaya çok müsait bir oyuncu. Sadece ilk 11 de başladığı, yedek başladığı, 90 dakika oynadığı ve oyundan çıktıktan sonraki skorları bir inceleyin. Skordan bağımsız kerem gs nin kimyasını bozuyor. Yanıtla 25 8
  • murat bayram: Bu nasıl bir rezillik ya. Bırakın küçük enişteyi . Ayıp vallahi ayıp Yanıtla 20 5

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu - Son Dakika
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