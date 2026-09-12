Kaçkar by UTMB ikinci kez start aldı, 60 ülkeden 2 bin sporcu Ayder\'de koşuyor

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda, geçen yıl ilk kez düzenlenen Kaçkar by UTMB patika koşusunun ikincisi, 60 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katılımıyla başladı.

Dünyanın en prestijli patika koşusu serilerinden biri olan Kaçkar by UTMB, ikinci yılında da bölgeyi uluslararası spor turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirdi. Organizasyonun startına; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Çamlıhemşin Kaymakamı Gizem Çiçek, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, Kaçkar by UTMB Yarış Direktörü Johan Essl, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Yarışın başlamasıyla birlikte Kaçkarlar'ın eşsiz doğasında mücadele eden sporcular, ırmaklar, dereler ve zengin bitki örtüsü eşliğinde uzanan zorlu parkurları aşmak için ter döküyor.