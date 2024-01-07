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Kaçkar Dağları'nda Heliski Sezonu Başladı - Son Dakika
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Kaçkar Dağları'nda Heliski Sezonu Başladı

Türkiye'nin heliski sporunun merkezi haline gelen Kaçkar Dağları, sezonun açılmasıyla heliski tutkunlarını ağırlamaya başladı. Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçılar, sarp yamaçlarda ve yüksek eğimli yerlerde kayarak bu sporu gerçekleştiriyor. Rize Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu, Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi'ne lisans vererek heliski faaliyetlerini düzenlemeye başladı. İlk faaliyete Türkiye, İsviçre, Rusya ve Fransa'dan gelen 18 sporcu katıldı ve Nisan ortasına kadar devam etmesi planlanan faaliyete 400 sporcu akredite oldu.

Kaçkar Dağları\'nda Heliski Sezonu Başladı
07.01.2024 - 16:49,
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Helikopterli kayak (heliski) sporunun Türkiye'deki merkezi haline gelen Kaçkar Dağları, sezonun açılmasıyla heliski tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005 yılından itibaren yapılıyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski sporu için Rize Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu, bu yıl Türkiye- İsviçre ortaklığındaki Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketine lisans verdi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu ve koordinatör Therry Gasser, görevlilerle helikopterlerin bağlantı kuracağı işaretleme ve verici noktalarını yerleştirdi.

Bölgede teknik çalışmalarını tamamlayan firma, iki helikopterle faaliyetlerine başladı.

Bölgeye Türkiye, İsviçre, Rusya ve Fransa'dan gelen 18 kişilik sporcu kafilesinin katıldığı ilk faaliyet gerçekleştirildi. Havanın kapalı olması nedeniyle faaliyet kısa sürdü.

Nisan ortasına kadar sürmesi beklenen faaliyete, 400 sporcu akredite oldu.

Kaynak: AA
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Rize Valiliği, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

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