Kaçkar Dağları'nda Heliski Tutkunlarına Özel Etkinlik - Son Dakika
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Kaçkar Dağları'nda Heliski Tutkunlarına Özel Etkinlik

Kaçkar Dağları\'nda Heliski Tutkunlarına Özel Etkinlik

Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, heliski tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçılar, sarp yamaçlarda ve yüksek eğimli yerlerde heliski sporunu gerçekleştiriyor. Bu yıl 400'e yakın sporcu etkinliğe katıldı ve sezon boyunca 200'ün üzerinde sporcu faaliyetlere iştirak etti.

30.03.2024 13:25  Güncelleme: 13:27
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Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, heliski tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, Türkiye'de 2005'ten itibaren Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılıyor.

Bölgede üç helikopterle başlayan faaliyetin bugün tamamlanacak 13. hafta etkinliğine Fransa, Türkiye, İsviçre ve İtalya'dan 20 kişilik sporcu kafilesi katıldı.

Elverişli hava koşullarının yanında kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olduğu bölgede kayan sporcular için güvenlik en üst seviyede tutuluyor.

Sporcular, zirvelerin yanı sıra kar yağışı nedeniyle helikopterlerin uçamadığı günlerde karla kaplı çam ormanları arasında adrenalin dolu zaman geçiriyor.

Bölgeye snow-track (paletli kar aracı) ile getirilen sporcuların, orman içlerine taşınarak burada kaymaları sağlanıyor.

Nisanın ortasına kadar sürmesi planlanan etkinlik için bu yıl 400'e yakın sporcu akredite oldu. Sezonun bu zamanına kadar 200'ün üzerinde sporcu faaliyete katıldı.

Kaynak: AA

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