Kadıköy'de drone uçuracak Galatasaray'a Hakan Bilal Kutlualp'ten olay cevap - Son Dakika
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Spor

Kadıköy'de drone uçuracak Galatasaray'a Hakan Bilal Kutlualp'ten olay cevap

Kadıköy\'de drone uçuracak Galatasaray\'a Hakan Bilal Kutlualp\'ten olay cevap

Şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Kadıköy'de dronelarla 5. yıldız gösterisi yapacağı iddia ediliyordu. Bu iddialara Fenerbahçe'ye başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp'ten cevap geldi. Kutlualp, ''5. yıldızı takmak üzereler, drone falan uçuracakmış üstümüzden. Ben onları vurur havadan düşürürüm haberiniz olsun.'' dedi.

08.05.2025 19:49
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Fenerbahçe'de başkanlık seçimi olması halinde aday olacağını açıklayan Sarı-lacivertlilerin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Youtube'da Sports Digitale'e özel çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kutlualp, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Kadıköy'de dronelarla 5. yıldız gösterisi yapacağı iddialarına da cevap vererek sert konuştu.

''DRONELARI VURUR DÜŞÜRÜRÜM''

Kutlualp, yaptığı açıklamada o droneları havada uçurtmayacağını söyleyerek, "Rakibimiz 5. yıldızı takmak üzereler, drone falan uçuracakmış üstümüzden. Ben onları vurur havadan düşürürüm haberiniz olsun." dedi.

''BUNU GÖRÜNCE UTANIYORUM''

Başkan Ali Koç'u eleştiren Kutlualp, ''Eskiden rakiplerin ayakları titriyordu, Kadıköy'den çıkamıyorlardı. Galatasaraylı futbolcular emekli olduktan sonra 'ayaklarımız titriyordu' diyordu. Şimdi gelip 'Kadıköy Hatırası' yazıp fotoğraf çekiliyorlar. Ben bunu görünce utanıyorum.'' şeklinde konuştu.

Hakan Bilal Kutlualp, Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadıköy'de drone uçuracak Galatasaray'a Hakan Bilal Kutlualp'ten olay cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • 240577:
    hadi ordan 184 43 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    herkes terörist olmuş 183 38 Yanıtla
    Savaş Özcan:
    durduk yere bisey yapmiyo o herkes 9 31
    Savaş Özcan:
    Fb de ilk sampiyonlugunda dronlarla 29 yazip Rams uzerinde ucurur, konu kapanir. :) 4 28
  • Yaman Auto:
    hadi lan oradan.. 159 36 Yanıtla
  • Hakan1421:
    bunların alayı boş teneke, gürültüleri de boş teneke gürültüsü, sende tak 5. yıldızı sende uçur dronunu, neyi düşürüyon Ali Koç'un uçurtmasınımı 157 28 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Hadi ordan 112 29 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    AĞZA BAK 107 23 Yanıtla
  • 12karaoglan:
    Doğru söze ne denir ki,kutlualp doğru söylüyor. 23 73 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    böyle bir söylemi Fenerbahçe başkan adayından duymak ne acı . boş teneke bu adam ya 79 13 Yanıtla
  • Mert kursun :
    vur bizene 34 38 Yanıtla
  • Kelebek77:
    sizin stadın üzerinden geçerken vurda belki Saraçoğluna düşer, yıldız bir iki gün sizde kalsında gerçek yıldız görürsünüz 62 8 Yanıtla
  • sadullah nas:
    hadi ordan tek çare KOCAMAN 39 18 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Puhahahaah sapanla kusmu vuruyorsun 47 6 Yanıtla
  • 240577:
    g.. ister 40 6 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    AMAN ...İNSANLARIN ÜZERİNE DÜŞER FENERLİLER DE OLABİLİR 36 8 Yanıtla
  • gokberkgs53:
    neyle vuracakmış mantar veya catapat tabancasıylamı he yada sapanla sanırım Mete gazoz gelsin ok atsın 39 4 Yanıtla
  • Murat KORUCU:
    ?????????? kuduruyolar 35 6 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    NE YANİ VURMAK.. 33 5 Yanıtla
  • Mehmet Türk:
    Hasta zihniyet önce bükemediginiz bileği öpeceksiniz sonra tebrik edeceksiniz 31 3 Yanıtla
  • 340856:
    Bir şuna bi erkek kendi olmadığını hatırlatsın. kevgir yaparlar adamı. 30 3 Yanıtla
  • 1931:
    hazımsız puhahaha 23 5 Yanıtla
  • Ahmet Dabanlı:
    Sıkıyorsa yaparsın 22 3 Yanıtla
  • çiüçiü:
    vur ulan vur topuna birden bur 4 20 Yanıtla
  • Murat Özden:
    sen hiç şeyinde sinek öldürdün mü 18 3 Yanıtla
  • Ali Parlak:
    Bu laftan sonra dediğini yapmazsan adama ne derler tahmin et ? Ama adnan . Polat dediğini yapar haberin olsun ?? 16 1 Yanıtla
  • F Kingsman:
    Sen anca sapanla kuş vurursun.kanarya flan 10 1 Yanıtla
  • GİANCANA:
    Bu nasıl ağız, üstelik başkan adayı bu...Yazık... 4 1 Yanıtla
  • abdul05102010:
    Çözüm bulmuş ama boş.Tek çözüm yolu var şampion olmak. 4 1 Yanıtla
  • matiatli men:
    Bu nasıl açıklama taraftarı kışkırtmadır 1 1 Yanıtla
  • ellaperry:
    The music is slow, the air is thick with anticipation... perhaps we can rewrite the melody with our bodies? f1nd me on ellaperry_mooo_com change _ to dot 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kadıköy'de drone uçuracak Galatasaray'a Hakan Bilal Kutlualp'ten olay cevap - Son Dakika
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