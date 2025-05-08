Fenerbahçe'de başkanlık seçimi olması halinde aday olacağını açıklayan Sarı-lacivertlilerin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Youtube'da Sports Digitale'e özel çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kutlualp, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Kadıköy'de dronelarla 5. yıldız gösterisi yapacağı iddialarına da cevap vererek sert konuştu.
Kutlualp, yaptığı açıklamada o droneları havada uçurtmayacağını söyleyerek, "Rakibimiz 5. yıldızı takmak üzereler, drone falan uçuracakmış üstümüzden. Ben onları vurur havadan düşürürüm haberiniz olsun." dedi.
Başkan Ali Koç'u eleştiren Kutlualp, ''Eskiden rakiplerin ayakları titriyordu, Kadıköy'den çıkamıyorlardı. Galatasaraylı futbolcular emekli olduktan sonra 'ayaklarımız titriyordu' diyordu. Şimdi gelip 'Kadıköy Hatırası' yazıp fotoğraf çekiliyorlar. Ben bunu görünce utanıyorum.'' şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › Kadıköy'de drone uçuracak Galatasaray'a Hakan Bilal Kutlualp'ten olay cevap - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (31)