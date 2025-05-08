Kadıköy\'de drone uçuracak Galatasaray\'a Hakan Bilal Kutlualp\'ten olay cevap

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi olması halinde aday olacağını açıklayan Sarı-lacivertlilerin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Youtube'da Sports Digitale'e özel çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kutlualp, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Kadıköy'de dronelarla 5. yıldız gösterisi yapacağı iddialarına da cevap vererek sert konuştu.

''DRONELARI VURUR DÜŞÜRÜRÜM''

Kutlualp, yaptığı açıklamada o droneları havada uçurtmayacağını söyleyerek, "Rakibimiz 5. yıldızı takmak üzereler, drone falan uçuracakmış üstümüzden. Ben onları vurur havadan düşürürüm haberiniz olsun." dedi.

''BUNU GÖRÜNCE UTANIYORUM''

Başkan Ali Koç'u eleştiren Kutlualp, ''Eskiden rakiplerin ayakları titriyordu, Kadıköy'den çıkamıyorlardı. Galatasaraylı futbolcular emekli olduktan sonra 'ayaklarımız titriyordu' diyordu. Şimdi gelip 'Kadıköy Hatırası' yazıp fotoğraf çekiliyorlar. Ben bunu görünce utanıyorum.'' şeklinde konuştu.