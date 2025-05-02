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Kadıköy'de Ezeli Rekabet Başlıyor

Kadıköy\'de Ezeli Rekabet Başlıyor

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 4 Mayıs'ta 57. derbide karşı karşıya gelecek.

02.05.2025 10:14
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Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 4 Mayıs Pazar günü yapacakları derbiyle Kadıköy'de 57. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi heyecanı pazar günü yaşanacak. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak mücadelede ezeli rakipler, Kadıköy'de 57. kez kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Stadı'nın inşaat çalışmaları sonrası 1982 yılında yeniden hizmete girdiği dönemden bugüne taraflar 56 maç yaptı. Geride kalan müsabakalarda sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar da 14 kez galibiyet sevinci yaşadı. 20 maçta ise eşitlik bozulmadı. Söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin 83 gole, Beşiktaş 67 golle karşılık verdi.

Kanarya ayrıca bu müsabakaların 12'sinde gol atamadı. Kadıköy'de yapılan karşılaşmaların sadece 6'sı golsüz tamamlandı.

Ligde 43 maç

Ezeli rakipler arasında Kadıköy'de oynanan 43 lig maçında Fenerbahçe, 17 kez sahadan galip ayrılırken, Beşiktaş 11 müsabakada 3 puan aldı. 15 derbi ise berabere sonuçlandı. Ülker Stadyumu'ndaki lig maçlarında sarı-lacivertliler 63 kez fileleri havalandırırken, siyah-beyazlılar da 57 gol kaydetti.

15 yıllık seri

Beşiktaş, 2000'li yılların başında ezeli rakibinin sahasında üstünlük kurarken, 17 Nisan 2005'te aldığı 4-3'lük galibiyetinin ardından 15 yıl bekledi. Bu süreçte Kadıköy'de oynanan müsabakalarda Fenerbahçe 11 galibiyet, 7 beraberlik aldı ve mağlubiyet yaşamadı. Aynı dönemde Kanarya, Türkiye Kupası'nda 2 defa konuk ettiği Kartal'a karşı 1 kez hükmen galibiyet alırken, 1 defa da berabere kaldı. Kartal, 29 Kasım 2020'de 4-3'lük sonuçla kazanarak bu hasretini sonlandırdı.

Kadıköy'deki son 10 maç

İki ezeli rakibin Kadıköy'de oynadığı son 10 lig maçında ev sahibi 5 galibiyet alırken, konuk ekip de 2 kez kazandı. 3 mücadele ise berabere tamamlandı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanan son 10 derbinin sonuçları şöyle:

22.03.2015

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0

29.02.2016

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 0

03.12.2016

Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 0

23.09.2017

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1

24.09.2018

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 1

22.12.2019

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1

29.11.2020

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4

19.12.2021

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 2

02.04.2023

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4

27.04.2024

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kadıköy'de Ezeli Rekabet Başlıyor - Son Dakika

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