Kadıköy'de Galatasaray marşı açan araç, Fenerbahçeli holiganların saldırısına uğradı

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İstanbulspor karşılaşmasının ardından Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünden geçen otomobil sürücüsü ile taraftarlar arasında büyük olay çıktı.

ARACA HASAR VERDİLER

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor 3-3 berabere kaldı. Maçın bitmesinin ardından stadın önünden geçen bir otomobil sürücüsü ile taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Taraftarlar sürücüsüyle tartıştıkları otomobile tekmelerle saldırdı. Yaşanan gerginlik diğer taraftarların araya girmesiyle son buldu. Saldırı sonucu otomobilde hasar oluştu. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

OTOMOBİLDE "FENER AĞLAMA" ÇALINDI

Fenerbahçe taraftarları otomobilin stadın önünden geçerken Galatasaray taraftarına ait olan "Fener ağlama" tezahüratını çaldığını iddia etti.