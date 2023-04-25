Kadıköy'de Galatasaray marşı açan araç, Fenerbahçeli holiganların saldırısına uğradı - Son Dakika
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Kadıköy'de Galatasaray marşı açan araç, Fenerbahçeli holiganların saldırısına uğradı

25.04.2023 11:46

İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar karşılaşma sonrası Kadıköy'de bir otomobile saldırdı. Galatasaray'a ait olan "Fener ağlama" bestesinin çalındığı aracın sürücüsüyle tartışma yaşayan Sarı-Lacivertli taraftarlar, adeta sinirden çılgına döndü. Camını kırdıkları otomobile büyük maddi hasar veren holiganlar, çevredeki diğer Fenerbahçeliler tarafından güçlükle yatıştırıldı.

İstanbulspor karşılaşmasının ardından Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünden geçen otomobil sürücüsü ile taraftarlar arasında büyük olay çıktı.

ARACA HASAR VERDİLER

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor 3-3 berabere kaldı. Maçın bitmesinin ardından stadın önünden geçen bir otomobil sürücüsü ile taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Taraftarlar sürücüsüyle tartıştıkları otomobile tekmelerle saldırdı. Yaşanan gerginlik diğer taraftarların araya girmesiyle son buldu. Saldırı sonucu otomobilde hasar oluştu. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

OTOMOBİLDE "FENER AĞLAMA" ÇALINDI

Fenerbahçe taraftarları otomobilin stadın önünden geçerken Galatasaray taraftarına ait olan "Fener ağlama" tezahüratını çaldığını iddia etti.

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İstanbulspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadıköy'de Galatasaray marşı açan araç, Fenerbahçeli holiganların saldırısına uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de Galatasaray marşı açan araç, Fenerbahçeli holiganların saldırısına uğradı - Son Dakika
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