Spor

Kadıköy'de gol iptal! İşte çok tartışılan o pozisyon

14.09.2025 19:27
Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında Paul Onuachu ile 1-0 öne geçti. Hakem Ozan Ergün, VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu ekranda izledikten sonra golü iptal etti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında ezeli rakibi Trabzonspor'u ağırladı.

TRABZONSPOR GOLÜ BULDU

Karşılaşmanın 11. dakikasında Trabzonspor, Paul Onuachu ile 1-0 öne geçti. Hava topunda Onuachu, Fenerbahçeli futbolcu Skriniar hava topuna çıktı ve topu Onuachu indirdi. Devam eden atakta sol kanattan yapılan ortaya Onuachu düzgün bir kafa vuruşu yaptı ve takımını öne geçirdi.

VAR'IN UYARISIYLA GOL İPTAL

Fenerbahçeli futbolcular, pozisyon başlangıcında Skriniar ile Onuachu arasındaki pozisyonda Skriniar'a faul yapıldığına yönelik hakem Ozan Ergün'e itirazda bulundu. Hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izlemeye gitti. Ergün, uzun süre pozisyonu inceledikten sonra Bordo-mavililerin golünü iptal etti.

