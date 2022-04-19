Kadıköy'de İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti - Son Dakika
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Kadıköy'de İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti

19.04.2022 19:08
Kadıköy'de İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti

Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Shakhtar Donets ile barış temalı özel maçta karşı karşıya geldi. Ukrayna devi Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe'nin "Shakhtar Donetsk Tour" kapsamında oynadığı özel maçı sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.

Ukrayna devi Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe'nin "Shakhtar Donetsk Tour" kapsamında oynadığı özel maçı sarı-lacivertliler 1-0kazandı.

Kadıköy'de barış kazandı! Genç yıldız İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti

VALENCIA GALİBİYETİ GETİRDİ

Ülker Stadı'nda yaklaşık 12 bin kişinin izlediği maçta Fenerbahçe, 26. dakikada Enner Valencia'nın attığı golle galibiyete uzandı. Mücadelenin 67. dakikasında sarı-lacivertlilerde Attila Szalai sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı.

Kadıköy'de barış kazandı! Genç yıldız İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti

İSAK VURAL TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe'nin 15 yaşındaki futbolcusu İsak Vural ise kulüp tarihine geçti. Genç yıldız, sarı-lacivertli kulübün A Takımı'nda forma giyen en genç futbolcu oldu. Fenerbahçe, ligde bir sonraki maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Kadıköy'de İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti
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Shakhtar Donetsk, İsak Vural, Fenerbahçe, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadıköy'de İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti - Son Dakika
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