Kadıköy'de İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti - Son Dakika

Ukrayna devi Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe'nin "Shakhtar Donetsk Tour" kapsamında oynadığı özel maçı sarı-lacivertliler 1-0kazandı.

VALENCIA GALİBİYETİ GETİRDİ

Ülker Stadı'nda yaklaşık 12 bin kişinin izlediği maçta Fenerbahçe, 26. dakikada Enner Valencia'nın attığı golle galibiyete uzandı. Mücadelenin 67. dakikasında sarı-lacivertlilerde Attila Szalai sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı.

İSAK VURAL TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe'nin 15 yaşındaki futbolcusu İsak Vural ise kulüp tarihine geçti. Genç yıldız, sarı-lacivertli kulübün A Takımı'nda forma giyen en genç futbolcu oldu. Fenerbahçe, ligde bir sonraki maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.