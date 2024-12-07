Kadıköy Ragbi Şampiyon!

Spor

15'li Ragbi Ligi'nde şampiyon Kadıköy Ragbi oldu.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı Atletizm Sahası'nda oynanan final maçında Kadıköy Ragbi ile Hacettepe karşı karşıya geldi.

Maçı 24-0 kazanan Kadıköy Ragbi, ligi şampiyonlukla tamamladı.

Üçüncülüğü ise Ottomans Ragbi'yi 26-5 yenen ODTÜ Ragbi elde etti.