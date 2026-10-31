Kadıköy'de ''Yönetim istifa'' sesleri - Son Dakika
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Kadıköy'de ''Yönetim istifa'' sesleri

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Kadıköy\'de \'\'Yönetim istifa\'\' sesleri
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'ye 2-1 kaybetti. Sarı-lacivertli taraftarlar, ''Yönetim istifa'' tezahüratlarında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. 

GALATASARAY'IN 9 PUAN GERİSİNDE

Kendi seyircisi önünde kritik bir kayıp yaşayan sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü.

''YÖNETİM İSTİFA'' SESLERİ

Mücadelenin son dakikalarında Chobani Stadyumu'nda büyük bir gerginlik ve hayal kırıklığı hâkim oldu. Sahadaki oyundan ve alınan skordan memnun kalmayan sarı-lacivertli taraftarlar, tribünlerde yoğun şekilde "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu. 

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Trendyol Süper LigFenerbahçeKadıköyFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Ercan Taş Ercan Taş:
    Daha beter olsunlar tek işleri gs bunların inşallah kümeye fener 19 16 Yanıtla
    Savaş Özcan Savaş Özcan:
    En fazla 13.bitirir sizin gibi, daha ne kadar beter olabilir :) 6 9
    Sinan Zeybekler Sinan Zeybekler:
    kına yakarsın 3 8
  • f9s856p7c2 f9s856p7c2:
    Eşşekten adam olur fenerden adam olmaz 13 2 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Umarım ağlarken okuyabiliyorlardır 3 0
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Umarım ağlarken okuyabiliyorlardır gülmekten zor yazıyorum 2 1
  • 85mgmp82c9 85mgmp82c9:
    fener olmasa bu hayat cok sıkıcı olurdu???? 11 0 Yanıtla
  • coo coo:
    Sen değilmiydin Ali Koç'a seni bu taraftarla göndereceyim diyen.Bazen büyük konuşmamak gerekiyor bir şeyler değişmezse bu taraftar senide gönderecek kimse FENERBAHÇE'den büyük değil..... 6 1 Yanıtla
    Tom Jerry Tom Jerry:
    Denize dusen yilana sarilir misali olmus, yilan oldugunu yeni farketmis gibi bir yorum olmus 0 1
    vedat cici vedat cici:
    zor Ali Şoç Onurlu Adamdı... bu ise başınıza bela benden demesi 1 0
  • talat_yelbuz@mynet.com Yelbuz [email protected] Yelbuz:
    TUTTURDUNUZ GS ILE ILK MACI DEPLASMANDA OYNAYACAGIZ DIYE, ALIN SIZE KASIM DA PEŞKİR ATTINIZ 5 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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