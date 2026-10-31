Kadıköy\'de \'\'Yönetim istifa\'\' sesleri

coo:

Sen değilmiydin Ali Koç'a seni bu taraftarla göndereceyim diyen.Bazen büyük konuşmamak gerekiyor bir şeyler değişmezse bu taraftar senide gönderecek kimse FENERBAHÇE'den büyük değil.....

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Tom Jerry: Denize dusen yilana sarilir misali olmus, yilan oldugunu yeni farketmis gibi bir yorum olmus 0 1