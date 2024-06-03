Kadın A Milli Takımı, Azerbaycan maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Spor

Kadın A Milli Takımı, Azerbaycan maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı, yarınki Azerbaycan maçı için bugün son çalışmasını tamamladı. Bakü Dalga Arena Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanda Milliler, dinamik ısınma ve taktiksel çalışmalar yaptı. Ay-Yıldızlılar, dördüncü maçında yarın saat 18.00'de Azerbaycan ile karşılaşacak.

03.06.2024 20:04
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Kadın A Milli Takımı, yaptığı son antrenmanla yarın oynayacağı Azerbaycan maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı, yarınki Azerbaycan maçı için bugün son çalışmasını yaptı ve hazırlıklarını tamamladı. Bakü Dalga Arena Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlayan Milliler, daha sonra taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

B Ligi 1. Grup maçlarına İsviçre deplasmanında 3-1'lik mağlubiyetle başlayan Milli Takım, ardından Pendik'te Macaristan'ı geri düşmesine rağmen 2-1 yenmiş ve Erzincan'da üçüncü maçta Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etmişti. Ay-Yıldızlılar, dördüncü maçında yarın Dalga Arena Stadyumu'nda Azerbaycan ile saat 18.00'de karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kadın A Milli Takımı, Azerbaycan maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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