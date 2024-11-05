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Kadın Basketbolunda Yeni Vizyon

Kadın Basketbolunda Yeni Vizyon

Gülşah Akkaya, kadın basketbolunu güçlendirmek için yeni hedeflerle yola çıktıklarını açıkladı.

05.11.2024 18:18
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya, yeni bir vizyonla yola çıkarak kadın basketbolunu hak ettiği yerlere taşıyacaklarını söyledi.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki A Milli Kadın Basketbol Takımı antrenmanı öncesi AA muhabirine açıklama yapan Gülşah Akkaya, ay-yıldızlıların FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynayacağı maçlar ve TBF'nin vizyonuna dair değerlendirmede bulundu.

Yeni bir yönetim kuruluyla yeni bir sürece girdiklerini kaydeden Akkaya, "Hidayet (Türkoğlu) başkanımız önderliğinde yeni yönetim kurulumuzla beraber kadın basketbolunu daha yukarıya taşımak için yeni bir vizyonla yola çıkıyoruz. Kadın basketbolunu güçlendirmek, kız çocuklarına basketbolu sevdirmek, ilgiyi artırmak gibi kısa ve orta vadede hedeflerimiz var. Bu konularda da inançla çalışacağız. Kadın basketbolunu hak ettiği yerlere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

"Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir tarihe tanıklık etmiş olacağız"

Elemelerde 7 Kasım Perşembe günü Romanya ile karşılaşacaklarını hatırlatan Akkaya, ilk milli maçın oynanacağı Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir tarihe tanıklık edeceklerini belirtti.

Basketbolseverlere destek çağrısında bulunan Akkaya, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası elemelerini oynayacağız, heyecanlıyız. Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir tarihe tanıklık etmiş olacağız. Çünkü ilk milli maçımız olacak. Bu anlamda tarihe tanıklık etmek isteyen seyircilerimizi salona davet ediyorum." şeklinde konuştu.

"Hedefimiz grubumuzu lider tamamlayıp Avrupa Şampiyonası'na gitmek"

Ay-yıldızlıların gruptaki durumunu değerlendiren Gülşah Akkaya, "Grupta namağlup lider durumdayız. Önümüzde 4 maç var. Şimdi ilk maçımızı Romanya'yla oynayacağız, sonrasında Slovakya. Bir de şubat ayında iki maçımız var. Öncelikle hedefimiz grubumuzu lider olarak tamamlayıp Avrupa Şampiyonası'na gitmek ve şampiyonada en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek." yorumunu yaptı.

Kamp sürecinin 3 Kasım Pazar günü başladığını dile getiren Akkaya, "Hazırlıklar gayet güzel, uyum içerisinde gidiyor. İletişimimiz gayet kuvvetli. Bunun da perşembe günü sahaya yansıyacağını düşünüyorum. Şu an moralimiz iyi. Lider durumdayız. İlk hedefimiz lider olarak gruptan çıkmak." değerlendirmesinde bulundu.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da Romanya'yı Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek Türkiye, 10 Kasım Pazar günü ise Slovakya ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: AA

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