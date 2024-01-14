Kadın Curling Milli Takımı İtalya\'da Dünya Curling Turu Cortina Kupası\'nda Şampiyon Oldu

Kadın Curling Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Dünya Curling Turu Cortina Kupası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Cortino D'ampezzo kasabasında gerçekleştirilen organizasyonda mücadele etti.

Antrenörlüğünü Bilal Ömer Çakır'ın yaptığı, Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İfayet Şafak Çalıkuşu, Berfin Şengül ve İclal Karaman'dan oluşan milli takım, finalde İsviçre'yi 6-4 yenerek şampiyon oldu.

Milliler, altı maçta sadece bir kere yenilerek önemli bir başarıya imza attı.