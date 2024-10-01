Kadın Driftçiler Güvenli Pistte Şov Yaptı - Son Dakika
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Kadın Driftçiler Güvenli Pistte Şov Yaptı

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Kadın drift pilotları Kocaeli'de yapılan etkinlikte adrenalin dolu gösteriler sergiledi.

01.10.2024 03:32
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- Kadın driftçiler piste indi, şov yaptı

Drift gösterisi adrenalin dolu anlar yaşattı

KOCAELİ - Türkiye'nin tek lisanslı drift pisti, nefes kesen heyecana sahne oldu. Kadın drift pilotlarının performanslarıyla ön plana çıktığı organizasyonda, 'Sokaklarda değil, bizlerle birlikte güvenli pistlerde drift yapın' mesajı verildi.

'Drift Car Park Challenge' isimli etkinlik, 28-29 Eylül tarihlerinde Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki pistte gerçekleştirildi. Türkiye'nin tek lisanslı drift pistinde düzenlenen organizasyon; genel, kadın ve urban araç kategorilerinde heyecanlı yarışlara sahne oldu. Hande Tancar, Burcu Çetinkaya, Melika Movahed, Kıbrıs'tan gelen ve dünya çapında başarılara imza atan İbrahim Yücebaş ile Irak'ta drift şampiyonu olan Waleed Sniper pistteki yeteneklerini sergiledi. Kadın drift pilotlarının performanslarıyla ön plana çıktığı organizasyon, heyecanlı anlara sahne oldu.

Ayrıca organizasyonda, hem keyifli anlar yaşandı hem de drift yapmak için trafiği tehlikeye düşüren gençlere 'Sokaklarda değil, bizlerle birlikte güvenli pistlerde drift yapın' mesajı verildi.

Melika Movahed: "Kadınlar bu işi çok güzel yapabilir"

Üniversite eğitimi için Türkiye'ye gelen ve yaklaşık 2 yıldır drift yapan İranlı Melika Movahed, "Bu yarışlara herkes katılabilir, bence katılmalılar da. Şu anda çok kadın pilotumuz yok. Bence kadınlar bu işi çok güzel yapabilir çünkü güçlüyüz" dedi.

"Sokaklarda drift yapmamamız gerekiyor"

Movahed, driftsever gençleri pistlere davet ederek, "Ben de sokaklardan başladım ama bu çok yanlış bir şey. Böyle güzel organizasyonlar var. Bu organizasyonları güzel şekilde kullanabiliriz. Sokaklarda drift yapmamamız gerekiyor. Burası çok güvenli bir yer, gelebilirsiniz" diye konuştu.

"Daha çok yolum var ama devam edeceğim"

Hedeflerini de anlatan Melika Movahed, "Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da drift yapmak istiyorum. Yaklaşık 2 senedir bu işi yapıyorum. Daha çok yolum var ama devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Kadın Driftçiler Güvenli Pistte Şov Yaptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kadın Driftçiler Güvenli Pistte Şov Yaptı - Son Dakika

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