Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta başlıyor

08.03.2022 12:31
Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Ligde oynanacak maçların programı şöyle:

A Grubu:

12.00 Fenerbahçe- Ataşehir Belediyespor (Beylerbeyi 75. Yıl)

12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Vefa Karakurdu)

12.00 Kireçburnu- Altay (Çayırbaşı)

12.00 Hatayspor- Kocaeli Bayan FK (Hassa)

13.00 1207 Antalyaspor- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget (Zeytinköy 2 No'lu Saha)

14.00 Fatih Vatanspor- Beşiktaş Vodafone (Fatih Mimar Sinan)

B Grubu:

11.00 Bitexen Sivasspor-Hakkarigücüspor (4 Eylül Spor Vadisi)

12.00 Trabzonspor- İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

12.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Şenol Birol)

12.00 Yukatel Kayseri Kadın FK- Konak Belediyespor (Vali Nihat Canpolat Sümer)

12.00 Galatasaray Hepsiburada-Wulfz Fatih Karagümrük (Yeşilova Kemal Aktaş)

13.00 Dudullu-ALG Spor (Dudullu)

YORUMLAR
500
Kayseri Kadın Futbol Takımı, Dosumu'yu transfer etti Kayseri Kadın Futbol Takımı, Dosumu'yu transfer etti Sivasspor Kadın Futbol Takımı'na Nikaragualı transfer! Sivasspor Kadın Futbol Takımı'na Nikaragualı transfer!

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ereğli Belediyespor, Futbol, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:11 Dünyada insanların en çok gördüğü rüyanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Siz de o rüyayı görmüş olabilirsiniz
12:09 Çay ocağında 'çayı niye eksik getirdin' kavgası, bıçaklı saldırıya dönüştü: İşletmeci baba-oğul ölümün eşiğinde
12:05 İngiliz medyası iddia etti! Rus istihbaratçılara göre savaş çoktan kaybedildi
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:32 Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü
11:29 Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında
11:28 Hadise'nin yırtık kot pantolonunun fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamadı
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 12:38:30. #1.11#
SON DAKİKA: Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement