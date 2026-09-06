Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2. haftada Galatasaray ve Fenerbahçe berabere kaldı
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında oynanan 5 maçta Hakkarigücü-Galatasaray 1-1, 1207 Antalyaspor-Kayseri Kadın Futbol 1-1 berabere bitti. Beşiktaş, Yüksekovaspor'u 2-0, Şile Bilgidoğa, Haymanaspor'u 8-0 yenerken, Amed Sportif Faaliyetler, Fenerbahçe'ye 0-3 mağlup oldu.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında 5 maç oynandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Hakkarigücü- Galatasaray: 1-1
Şile Bilgidoğa-Haymanaspor: 0-8
Beşiktaş-Yüksekovaspor: 2-0
1207 Antalyaspor- Kayseri Kadın Futbol: 1-1
Amed Sportif Faaliyetler- Fenerbahçe arsaVev: 0-3
Kaynak: AA
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