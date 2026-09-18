Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi yarın, Beşiktaş ile Fenerbahçe 9'ar puanla karşılaşacak

Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi yarın, Beşiktaş ile Fenerbahçe 9'ar puanla karşılaşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında yarın Beşiktaş ile Fenerbahçe arsaVev, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. İki takım da 3 maçta 9'ar puan toplayıp kalesini gole kapatırken, averajla lider Fenerbahçe ile ikinci Beşiktaş derbide karşılaşacak.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbide yarın Beşiktaş ile Fenerbahçe arsaVev karşı karşıya gelecek.
Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Safa Yılmaz yönetecek.
Taraflar, derbiye 3 maçta elde ettikleri 9'ar puanla çıkacak.
Beşiktaş, ligde Safi MCL Bentonit Ünye Kadın SK'yı 1-0, Yüksekovaspor'u 2-0 ve Haymanaspor'u 5-0 mağlup etti.
Fenerbahçe ise sırasıyla ABB FOMGET'i 2-0, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 ve Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri'ni 12-0 yendi.
İki takım da ligde oynadığı 3 maçta kalesini gole kapatırken, sarı-lacivertli ekip averajla haftaya lider girdi. Siyah-beyazlılar ise ikinci sırada yer aldı.
Kaynak: AA
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