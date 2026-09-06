Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkarigücü, Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi 2. haftasında Hakkarigücü, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 39. dakikada öne geçti; konuk takım 43. dakikada eşitliği sağladı. İkinci yarıda Hakkarigücü'nden Kevine Ossol kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve maç bu skorla tamamlandı.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Hakkarigücü, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.
Merzan Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip etkili başladı.
Hakkarigücü, 39. dakikada Elizabeth Owusuaa'nın golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, 43. dakikada Melike Öztürk'ün kaydettiği golle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
İkinci yarıda skor değişmedi.
Hakkarigücü'nde Kevine Ossol, maçın ikinci yarısında kırmızı kart gördü.
Karşılaşmayı çok sayıda taraftar izledi.
Kaynak: AA
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