Kadın futbolunda derbiyi Beşiktaş kazandı - Son Dakika
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Kadın futbolunda derbiyi Beşiktaş kazandı

Stat: TüpraşHakemler: Sercan Yılmaz, Önder Osman Zengin, Mahmut Can ÇilkızBeşiktaş United Payment: Ezgi Çağlar, Ece Tekmen, Kezban Tağ, Ogbonna, İlayda Civelek, Elif Keskin (Dk. 90+4 Didem Karagenç), Meryem Cennet Çal, Fatimatou, Pintassilgo (Dk. 87 Başak Gündoğdu), Halilaj (Dk.

09.11.2024 18:46
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Stat: Tüpraş

Hakemler: Sercan Yılmaz, Önder Osman Zengin, Mahmut Can Çilkız

Beşiktaş United Payment: Ezgi Çağlar, Ece Tekmen, Kezban Tağ, Ogbonna, İlayda Civelek, Elif Keskin (Dk. 90+4 Didem Karagenç), Meryem Cennet Çal, Fatimatou, Pintassilgo (Dk. 87 Başak Gündoğdu), Halilaj (Dk. 90+4 Seda Nur İncik), Fishley (Dk. 62 Varela)

Galatasaray Petrol Ofisi: Gamze Nur Yaman, Berna Yeniçeri (Dk. 90 Nazlıcan Parlak), Eda Karataş, Demehin, Ecem Cumert, Bakarandze, Ebru Topçu, Sabastine (Dk. 46 Diallo), Arzu Karabulut, Usme (Dk. 46 Ecem Esen), Staskova (Dk. 77 Manga)

Gol: Dk. 47 Halilaj (Beşiktaş United Payment)

Sarı kartlar: Dk. 78 Bakarandze (Galatasaray Petrol Ofisi), Dk. 84 Varela (Beşiktaş United Payment)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbide Beşiktaş United Payment, konuk ettiği Galatasaray Petrol Ofisi'ni 1-0 yendi.

Tüpraş Stadı'ndaki maçın ilk yarısında etkili olan ev sahibi ekip, birçok pozisyona girdi. Galatasaray kalecisi Gamze, rakibinin net pozisyonlarında gole izin vermedi.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 47. dakikasında Halilaj'ın golüyle öne geçen siyah-beyazlı takım, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş, ligdeki 5. galibiyetini alarak puanını 16'ya çıkardı.

İki maçı eksik olan Galatasaray ise ikinci kez mağlup olarak 12 puanda kaldı.

Mustafa Kemal Atatürk anıldı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yılında anıldı.

Müsabaka öncesinde iki takım seremoniye, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz." yazılı pankartla çıktı.

İstiklal Marşı'ndan önce Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Yaklaşık 5 bin taraftar tribünde

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbiyi yaklaşık 5 bin siyah-beyazlı taraftar izledi.

Ligin 8. haftasındaki derbi için Tüpraş Stadı'na gelen 5 bine yakın ev sahibi takım taraftarı, maç boyunca takımlarını destekledi.

Kaynak: AA

Didem Karagenç, Osman Zengin, Elif Keskin, Ezgi Çağlar, Mahmut Can, Etkinlik, Gündoğdu, Beşiktaş, Futbol, Tüpraş, Tekmen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın futbolunda derbiyi Beşiktaş kazandı - Son Dakika

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