Kadın Goalball Milli Takımı Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Kadın Goalball Milli Takımı Yarı Finale Yükseldi

Kadın Goalball Milli Takımı Yarı Finale Yükseldi
13.06.2026 16:28
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Çin'deki Goalball Dünya Şampiyonası'nda kadın takım, Brezilya'yı penaltılarla 7-6 yenerek yarı finale geçti.

ÇİN'İN Hangzhou kentinde devam eden Goalball Dünya Şampiyonası'nda Brezilya'yı 7-6 yenen Kadın Milli Takımı yarı finale yükseldi.

Karşılaşmaya Sevda Altunoluk, Gülşah Aktürk ve Reyhan Yılmaz üçlüsüyle başlayan ay-yıldızlı ekip, Brezilya'nın öne geçtiği maçta Sevda Altunoluk'un golleriyle üstünlüğü ele geçirdi ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda da büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Brezilya'nın 3-2 ve 4-3'lük üstünlüklerine Sevda Altunoluk'un golleriyle yanıt veren milliler, normal süreyi 4-4 eşitlikle tamamladı. Normal süredeki dört golünün tamamı Sevda Altunoluk'tan geldi. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda Sevda Altunoluk, Reyhan Yılmaz ve Ceren Yılman'ın başarılı atışlarıyla rakibine 7-6 üstünlük kuran Kadın Goalball Milli Takımı, madalya yolunda önemli bir adım attı.

Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde yarın TSİ 14.30'da ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.

ERKEK MİLLİLER İSE SIRALAMA MAÇLARINA ÇIKACAK

Grup maçlarını namağlup tamamlayarak çeyrek finale yükselen Erkek Goalball Milli Takımı ise ev sahibi Çin ile karşılaştı.

Karşılaşmaya Hüseyin Alkan, Ebubekir Sıddık Kara ve Burak Korkmaz üçlüsüyle başlayan milliler, Burak Korkmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının büyük bölümünde iki takım da savunmada etkili bir performans sergilerken, Çin bitime kısa süre kala beraberliği yakaladı ve ardından bulduğu golle soyunma odasına 2-1 üstünlükle gitti. İkinci yarıda farkı artıran ev sahibi ekip karşısında millilerimiz, Yunus Emre Akyüz'ün golüyle yeniden umutlandı. Burak Korkmaz ve Yunus Emre Akyüz kaydettikleri gollerle mücadelede millilerimizin skor üreten isimleri oldu. Ancak Çin, kalan bölümde bulduğu gollerle karşılaşmadan 6-2 galip ayrıldı.

Erkek Goalball Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki mücadelesine sıralama maçlarıyla devam edecek. Ay-yıldızlı ekip, ilk sıralama maçında yarın TSİ 10.00'da Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Şampiyonası, Brezilya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın Goalball Milli Takımı Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

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