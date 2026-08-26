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Kadın Güreşçiler Tarih Yazdı

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Türkiye, 20. Akdeniz Oyunları'nda kadın güreşte 4 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak başarı elde etti.

Kadın güreşçiler, 20. Akdeniz Oyunları'nda (Taranto 2026) kazandıkları 4 altın ve 2 gümüş madalyayla kadınlarda Türk güreş tarihinin organizasyondaki en başarılı sonucunu yakaladı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milli güreşçiler, Taranto 2026'yı 8 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 15 madalyayla tamamladı.

Organizasyonda ilk kez 6 sıklette de finale yükselen kadın sporcular, 4 altın ve 2 gümüş madalyayla kadınlarda Türk güreş tarihinin Akdeniz Oyunları'ndaki en başarılı sonucunu elde etti.

2026 Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan milli güreşçiler şunlar:

Altın: Zehra Demirhan (kadınlar 50 kilo), Zeynep Yetgil Kamal (kadınlar 53 kilo), Elvira Süleyman Kamaloğlu (kadınlar 57 kilo), Nesrin Baş (kadınlar 68 kilo), Muhammed Karavuş (serbest stil 57 kilo), Ahmet Duman (serbest stil 65 kilo), Hakan Büyükçıngıl (serbest stil 125 kilo), Yunus Emre Başar (grekoromen 77 kilo)

Gümüş: Ebru Dağbaşı (kadınlar 62 kilo), Kadriye Aksoy Koçak (kadınlar 76 kilo), İsmail Küçüksolak (serbest stil 86 kilo)

Bronz: Yasin Yeşil (serbest stil 74 kilo), Resul Güne (serbest stil 97 kilo), Murat Fırat (grekoromen 67 kilo), Doğan Kaya (grekoromen 87 kilo)

Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Türkiye, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın Güreşçiler Tarih Yazdı - Son Dakika

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