Kadın Milli Pentatletler Mısır\'da Madalya Peşinde

Kadın milli pentatletler, Mısır'da düzenlenecek Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu (UIPM) Dünya Kupası'nda madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre Mısır'ın başkenti Kahire'de, 8-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon için Kadın Milli Pentatlet Takımı, bu ülkeye hareket etti.
Kupada Türkiye adına milli sporcular İlke Özyüksel Mihrioğlu, Ebrar Çalışkan, Sıdal Aslan ve Tulya Kesebir, yarışacak.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?