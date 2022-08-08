İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Kadın Voleybol Takımı, Özbekistan ile karşılaştı. Oyunlara galibiyetle başlayan Filenin Sultanları 'nda Ayçin ve Yasemin 11, İlkin 9, Yaprak 8, Emine 7, Yasemin Yıldırım 5, Ceren 4, İdil Naz, Ezgi ve Sude 3, Aslıhan 2 sayı ile oynadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Filenin Sultanları, İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başladı - Son Dakika

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