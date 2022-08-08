Filenin Sultanları, İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başladı - Son Dakika
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Filenin Sultanları, İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başladı

08.08.2022 22:10
Filenin Sultanları, İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başladı

Kadın Voleybol Milli Takımı, Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda Özbekistan'ı 3-0 mağlup etti.

Kadın Voleybol Milli Takımı, Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda Özbekistan'ı 3-0 mağlup etti.

İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Kadın Voleybol Takımı, Özbekistan ile karşılaştı. Oyunlara galibiyetle başlayan Filenin Sultanları'nda Ayçin ve Yasemin 11, İlkin 9, Yaprak 8, Emine 7, Yasemin Yıldırım 5, Ceren 4, İdil Naz, Ezgi ve Sude 3, Aslıhan 2 sayı ile oynadı.

Ay-yıldızlılar, A Grubu'ndaki ikinci maçında 12 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde İran ile karşılaşacak. - KONYA

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5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları Özbekistan, 2026'da '46. Dünya Satranç Olimpiyatı'na ev sahipliği yapacak Özbekistan, 2026'da '46. Dünya Satranç Olimpiyatı'na ev sahipliği yapacak
Kaynak: İHA

Filenin Sultanları, Özbekistan, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları, İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başladı - Son Dakika

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