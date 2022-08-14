Milli bilardocu Arzu Gök, farklı şehirlerde gerçekleştirdiği antrenmanlarla farkındalık oluşturuyor - Son Dakika
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Milli bilardocu Arzu Gök, farklı şehirlerde gerçekleştirdiği antrenmanlarla farkındalık oluşturuyor

14.08.2022 13:50

Kadınlar 3 Bant Bilardo şampiyonalarında üç kez Türkiye birincisi olan milli bilardocu Arzu Gök, 20-22 Eylül'de Hollanda'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası öncesi Batman'da antrenmanlarını sürdürdü.

Kadınlar 3 Bant Bilardo şampiyonalarında üç kez Türkiye birincisi olan milli bilardocu Arzu Gök, 20-22 Eylül'de Hollanda'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası öncesi Batman'da antrenmanlarını sürdürdü.

12 yıl önce arkadaşları aracılığıyla tanıştığı bilardoyla profesyonel olarak ilgilenmeye başlayan Gök, genel klasmanda 8 Türkiye üçüncülüğünün ardından 3 kez Türkiye birincisi olma başarısı gösterdi. Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'na hazırlanan ve yoğun bir antrenman süreci geçiren Gök, ziyaret ettiği farklı şehirlerde gerçekleştirdiği antrenmanlarla spor dalında farkındalık oluşturuyor.

Şırnak'ın ardından Batman'a gelen Gök, Karşıyaka Spor Kulübü'nün bilardo antrenman salonunda 5 gün boyunca antrenman yaptı.

Sportif faaliyetleri dışında sosyal sorumluluk projelerine de katılan Gök, özellikle dezavantajlı çocukları bilardo ile tanıştırıp onlara bu sporu sevdirmeyi amaçlıyor.

"Haftada 5 gün, günde yaklaşık 4 saat antrenman yapıyorum"

Milli bilardocu Arzu Gök, AA muhabirine, Hollanda'da, 20-22 Eylül'de düzenlenecek Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nın gerçekleştirileceğini söyledi. 9 Eylül'de Almanya'nın Hamburg kentinde milli takım kampına katılacağını ifade eden Gök, sadece 6 başarılı sporcunun bir arada olacağı kampta ülkesini temsilen yer alacak olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Gök, ekim ayında Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 2. Etap Müsabakaları'nın da yapılacağını hatırlatarak, "Birinci etap geçtiğimiz aylarda yapıldı ve ben orada şampiyonluğumu kazandım. Sonrasında aralık ayında şampiyonanın final etabı gerçekleşecek. Yıl sonunda genel klasman puanına göre klasman şampiyonluğu ilan edilecek." dedi.

Yoğun antrenmanlarla dünya şampiyonasına hazırlandığını belirten Gök, Giresun'da bir antrenman salonunda çalışma yaptığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Haftada 5 gün, günde yaklaşık 4 saat antrenman yapıyorum. Antrenman metotlarımı en iyi şekilde uyguluyorum. Akabinde antrenman metodunda yer alan zihin antrenmanları var. Bunu da günlük gerçekleştiriyorum. Batman'ın çok seviyorum. Doğu'nun her şehrini seviyorum. Bundan dolayı Batman'da da 5 günlük antrenman gerçekleştirdim çünkü burada, dünya çapındaki yarışmalarda ülkemizi temsil eden bir sporcu olarak görünmem, birçok kişinin beni örnek alması çok büyük bir gurur."

"Çocukları spora daha çok dahil etmeye çalışıyoruz"

Sportif faaliyetlerinin dışında sosyal sorumluluk projeleriyle de ilgilendiğini dile getiren Gök, bu projelerin kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Gök, bilardoda farkındalık yaratmak istediğini anlatarak, bunun için de turnuvalar dışında sportif faaliyetler gerçekleştirdiğini aktardı.

Şırnak'ı da ziyaret ettiğini, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya geldiğini belirten Gök, şöyle dedi:

"Şırnak'ta ciddi çalışmalar var. Eğitim süreci başladıktan itibaren gençler ve çocuklara ulaşacağız. Zihin ve algı problemi yaşayan, ders problemi yaşayan çocuklarımıza öncülük edeceğiz. Bilardo ile konsantrasyonlarını sağlayıp, kendi güncel hayatlarında bunu uygulamalarına yardımcı olacağız. Çocukları spora daha çok dahil etmeye çalışıyoruz. Yakında başlayacağız. Ciddi anlamda antrenman metotlarıyla derslerimiz başlayacak."

Gök, özellikle madde bağımlısı kişilere eğitim vereceklerine işaret ederek, bu kişilerin ciddi sorunlar ve travmalar yaşadıklarını, sporla bu kişilerin hayatlarını dolu dolu ve faydalı bir şekilde geçirmesini sağlayacaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli bilardocu Arzu Gök, farklı şehirlerde gerçekleştirdiği antrenmanlarla farkındalık oluşturuyor - Son Dakika

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