Kadınlar Basketbol Kupası Finali

Spor

29. Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası, 4 Aralık Çarşamba günü oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.

Kupa mücadelesinde ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve ING Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet ile geçen sezonu ikinci sırada bitiren ve kupada final oynayan ÇBK Mersin, karşı karşıya gelecek.

Ankara Spor Salonu'ndaki final karşılaşması, 4 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.