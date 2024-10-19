KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nde 4'üncü hafta bugün oynanan 3 müsabaka ile başladı.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve yarının programı şöyle:
OGM Ormanspor - Emlak Konut: 77-93
İlkem Yapı Tarsus Spor - Fenerbahçe Opet: 71-100
Danilos Pizza Spor - ÇBK Mersin: 77-97
Yarın:
13.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring - Melikgazi Kayseri Basketbol (Sinan Erdem)
15.00 Beşiktaş - Nesibe Aydın (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)
Son Dakika › Spor › Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. Hafta Başladı - Son Dakika
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