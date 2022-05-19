Kadınlar Futbol 2. Lig Play-Off grup maçları Malatya'da başladı - Son Dakika
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Kadınlar Futbol 2. Lig Play-Off grup maçları Malatya'da başladı

19.05.2022 15:38
Kadınlar Futbol 2. Lig Play-Off grup maçları Malatya'da başladı

Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen 2021-2022 sezonu Kadınlar Futbol 2. Ligi Play-Off grup maçları Malatya'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen 2021-2022 sezonu Kadınlar Futbol 2. Ligi Play-Off grup maçları Malatya'da başladı.

Müsabakalara, Kahramanmaraş Anadolu Gençlikspor, Erzincan Gençler Gücüspor, Gaziantep Gazikentspor ve Birfen Koleji Hatay Defnespor takımları katıldı.

Yeşiltepe Spor Kompleksi 1. No'lu sahada oynanan açılış maçında, Erzincan Gençler Gücüspor, Kahramanmaraş Anadolu Gençlikspor'u 1-0 yendi.

Play off maçları pazar günü final karşılaşmasıyla sona erecek.

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Kaynak: AA

Play Off, Malatya, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadınlar Futbol 2. Lig Play-Off grup maçları Malatya'da başladı - Son Dakika


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