Kadınlar Futbol 3. Lig - Son Dakika

Kadınlar Futbol 3. Lig K Grubu'nda Malatya Bayanlar Spor Kulübü sahasında Yozgat Yurdum Gençlik ve Spor'u 10-1 yendi.

Yeşiltepe Spor Kompleksi 3 Nolu sahada oynanan karşılaşmayı Kasım İlhan, Numan Toprakçı, İbrahim Eren Yiğit hakem üçlüsü yönetti.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ilk yarısını 5-0 üstün tamamladığı karşılaşmayı 10-1 kazandı.

Malatya Bayanlar Spor Kulübüne galibiyeti getiren golleri 5, 31, 63 ve 70. dakikalarda Melike Yeşilçan, 15. dakikada Elif Ekin Şahin, 18, 45+6 ve 65. dakikalarda Berfin Fırat, 49 ve 90. dakikalarda Ayşe Fatma Efe kaydetti.

Yozgat ekibinin tek golü ise 58. dakikada Duygu Karabay'dan geldi.