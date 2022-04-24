Kadınlar Futbol 3. Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınlar Futbol 3. Lig

24.04.2022 16:12
Kadınlar Futbol 3. Lig

Kadınlar Futbol 3. Lig K Grubu'nda Malatya Bayanlar Spor Kulübü sahasında Yozgat Yurdum Gençlik ve Spor'u 10-1 yendi.

Kadınlar Futbol 3. Lig K Grubu'nda Malatya Bayanlar Spor Kulübü sahasında Yozgat Yurdum Gençlik ve Spor'u 10-1 yendi.

Yeşiltepe Spor Kompleksi 3 Nolu sahada oynanan karşılaşmayı Kasım İlhan, Numan Toprakçı, İbrahim Eren Yiğit hakem üçlüsü yönetti.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ilk yarısını 5-0 üstün tamamladığı karşılaşmayı 10-1 kazandı.

Malatya Bayanlar Spor Kulübüne galibiyeti getiren golleri 5, 31, 63 ve 70. dakikalarda Melike Yeşilçan, 15. dakikada Elif Ekin Şahin, 18, 45+6 ve 65. dakikalarda Berfin Fırat, 49 ve 90. dakikalarda Ayşe Fatma Efe kaydetti.

Yozgat ekibinin tek golü ise 58. dakikada Duygu Karabay'dan geldi.

YORUMLAR
500
Malatya'da Ampute Süper Ligi maçı yarıda kaldı Malatya'da Ampute Süper Ligi maçı yarıda kaldı

Malatya, gençlik, Yozgat, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kadınlar Futbol 3. Lig - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Attığı taş nedeniyle polis memurunun ikinci kattan düşerek şehit olmasına sebep olan şüphelinin dosyası kabarık çıktı
15:43 Eşini 3 çocuğunun gözü önünde öldürdü! Komşular perdedeki kan izini çarşafla kapadı
15:39 AK Parti'nin kendi yaptırdığı anket sonuçları paylaşıldı: Partinin yüzde 36'ının altına düşmediği belirtildi
15:37 İftar programına Cemal Enginyurt ile AK Partili vekil Hacı Turan'ın tartışması damga vurdu
15:28 Türkiye'den 1915 olayları için bir kez daha 'soykırım' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki!
14:48 Oyuncu Demet Evgar'dan iddialı hamilelik pozları geldi
14:28 Zelenski ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüştü! Garantörlük konusunda dikkat çeken açıklama geldi
14:23 Tolga Karel babasını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu: Hani beni bekleyecektin
14:06 23 Nisan paylaşımı için "Erdoğan'a gönderme" denilmişti! Erdoğan Bayraktar'ın "Atatürk" yorumu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi
13:47 Bayram tatili kaç gün olacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı'na çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 16:18:27. #1.13#
SON DAKİKA: Kadınlar Futbol 3. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement