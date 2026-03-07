Kadınlar Günü\'nde Neşeli Floor Curling Etkinliği

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Adnan Menderes Yurdu'nda düzenlenen Floor Curling etkinliğinde öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Adnan Menderes Yurdu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler Floor Curling oynayarak hem spor yaptı hem de eğlenceli vakit geçirdi. Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen organizasyonda öğrenciler takım halinde yarışırken, salon neşeli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar, sporun birleştirici gücüyle farklı bir deneyim yaşama fırsatı buldu. Etkinliğe katılan öğrenciler, hem spor yapma hem de arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirme imkanı bulduklarını ifade etti. - AYDIN