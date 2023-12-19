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Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig 2. etabı Amasya'da başladı - Son Dakika
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Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig 2. etabı Amasya'da başladı

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig'in 2. etabı, Amasya'da başladı. Amasya Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 9 takım katılıyor. Müsabakalar sonunda ilk 4 sırayı alan takımlar, play-off oynamaya hak kazanacak. Müsabakaların açılışında Kaltun Madran Su Ege Yıldızları, Muğla Köyceğiz Balı ile karşılaşarak maçı 13-1 kazandı. Kaltun Madran Su Ege Yıldızları Antrenörü Serkan Şen, takımın başarılarından bahsederek Süper Lig'de ilk 4'e kalmayı hedeflediklerini belirtti. Müsabakalar 23 Aralık'ta sona erecek.

Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig 2. etabı Amasya\'da başladı
19.12.2023 - 15:15,  Güncelleme: 15:17
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Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig'in 2. etabı, Amasya'da başladı.

Amasya Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 9 takım katılıyor. Müsabakalar sonunda ilk 4 sırayı alan takımlar, play-off oynamaya hak kazanacak.

Müsabakaların açılışında Muğla Köyceğiz Balı ile karşılaşan Kaltun Madran Su Ege Yıldızları, maçı 13-1 kazandı.

Kaltun Madran Su Ege Yıldızları Antrenörü Serkan Şen, iki yıldır 14 yaş altı, 15 yaş altı ve 16 yaş altı kategorilerinde Türkiye şampiyonu olduklarını belirterek, "Liseler arasında da Türkiye şampiyonu olduk. Süper Lig'de ilk 4'e kalmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Müsabakalar, 23 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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