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Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi'nde play-off takımları belli oldu - Son Dakika
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Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi'nde play-off takımları belli oldu

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Amasya'da düzenlenen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi ikinci etabı sona erdi. Gaziantep Polisgücü, Kaltun Madran Su Ege Yıldızları, Kırıkkale Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Metpak Alanya Yıldızları play-off'a kalmaya hak kazandı. Şampiyon olan takım Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi\'nde play-off takımları belli oldu
23.12.2023 - 17:33,
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Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Amasya'da gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi ikinci etabı sona erdi.

Amasya Spor Salonu'nda 9 takımın katılımıyla düzenlenen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig müsabakalarının sona ermesiyle şampiyonu belirleyecek play-off'a kalan 4 takım belli oldu.

Müsabakalarda birinci Gaziantep Polisgücü, ikinci Kaltun Madran Su Ege Yıldızları Spor Kulübü, üçüncü Kırıkkale Gençlik Spor İl Müdürlüğü Hokey Takımı, dördüncü de Metpak Alanya Yıldızları oldu.

Türkiye Hokey Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Mustafa Çakır, gazetecilere, birinci etabı Trabzon'da, ikinci etabı da Amasya'da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ocak ayının 7 ve 8'inde de burada play-off müsabakaları için tekrar bir araya geleceğiz." dedi.

Kırıkkale Gençlik Spor İl Müdürlüğü Hokey Takımı antrenörü Zeyni Efe Bozkurt ise güzel bir turnuva yapıldığını dile getirerek, play-off'a kalan takımları tebrik etti.

Öte yandan play-off sonunda şampiyon olan takım, Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanacak.

Kaynak: AA
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