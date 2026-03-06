Kadınlar Sutopu Challenger Kupası İzmir'de Devam Ediyor

Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası'nın İzmir etabında ikinci gün müsabakaları oynandı.

Göztepe Kulübünün ev sahipliğinde Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen 2. ön eleme turu B Grubu'nda ikinci gün maçları tamamlandı.

Nevşehir Belediyespor, Sirens ASC'yi 11-5, VK Jadran Split de Dalton Koleji'ni 20-8 mağlup etti. Göztepe ise London Otter'i 14-8 yendi.

Kupanın İzmir etabında yarın 6 karşılaşma oynanacak.