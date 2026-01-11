Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe - Son Dakika
Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe

Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
11.01.2026 17:39
Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 yenerek şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nı 15. kez kazandı.

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi.

DEV MAÇA BÜYÜK İLGİ

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Bilge Donuk, Hüseyin Beşok, Yılmaz Argüden, Gülşah Akkaya, Ali Türkmen ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri Ufuk Şansal, Erdem Sezer, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Kulübü Başkanı Veli Deveciler de izledi.

Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe

ŞAMPİYON FENERBAHÇE OPET

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan zorlu final mücadelesini maç boyunca skor olarak hiç geriye düşmeyen Fenerbahçe Opet, 86-66'lık skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu.

Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe

KUPAYI 15. KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Bu şampiyonlukla birlikte sarı-lacivertli ekip, Kadınlar Türkiye Kupası'nı toplamda 15'nci kez müzesine götürmeyi başardı.

EN SKORER İSİMLER

Fenerbahçe Opet'te Emma Meesseman ve Kayla McBride attığı 17 sayıyla takımının ve maçın en skorer isimleri oldu. Galatasaray'da Teja Oblak'ın 13 sayısı galibiyet için yetmedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mahmut EFE Mahmut EFE:
    Ezmişler 49 0 Yanıtla
  • Hasan 78 Hasan 78:
    yine miii:))) 48 0 Yanıtla
  • Aykut Keskiner Aykut Keskiner:
    sokaklara çıkın tırlaratırmanın meşaleler yakın tvlerde şampiyon yazın, pardon o iş bize göre değil. GALATASARAY 4 14 Yanıtla
    Dracarys null Dracarys null:
    Acilen doktora git durumun vahim. 6 0
  • hakan1122 hakan1122:
    her zaman her yerde her dalda gsyi ve Fenerbahçe düşmanlarını yenen dünyanın en büyük spor kulübü tebrikler ne mutlu seni sevene yaşa Fenerbahçe... 10 0 Yanıtla
  • Mö19720202 Mö19720202:
    çok ayip biraz centilmenlği öğrenememişiz daha dün kyduk cincona bügün nedwn koyduk alamadım bagi bşr gün ara verseydik çule koyardık -)) 4 1 Yanıtla
