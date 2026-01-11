Kadınlar Türkiye Kupası\'nın sahibi Galatasaray\'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi.

DEV MAÇA BÜYÜK İLGİ

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Bilge Donuk, Hüseyin Beşok, Yılmaz Argüden, Gülşah Akkaya, Ali Türkmen ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri Ufuk Şansal, Erdem Sezer, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Kulübü Başkanı Veli Deveciler de izledi.

ŞAMPİYON FENERBAHÇE OPET

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan zorlu final mücadelesini maç boyunca skor olarak hiç geriye düşmeyen Fenerbahçe Opet, 86-66'lık skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu.

KUPAYI 15. KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Bu şampiyonlukla birlikte sarı-lacivertli ekip, Kadınlar Türkiye Kupası'nı toplamda 15'nci kez müzesine götürmeyi başardı.

EN SKORER İSİMLER

Fenerbahçe Opet'te Emma Meesseman ve Kayla McBride attığı 17 sayıyla takımının ve maçın en skorer isimleri oldu. Galatasaray'da Teja Oblak'ın 13 sayısı galibiyet için yetmedi.