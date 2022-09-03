Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Ema Strunjak'ı transfer etti - Son Dakika
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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Ema Strunjak'ı transfer etti

03.09.2022 17:30
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Ema Strunjak'ı transfer etti

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, Hırvat orta oyuncu Ema Strunjak'ı transfer etti.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, Hırvat orta oyuncu Ema Strunjak'ı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hırvatistan Milli Takımı'nda da forma giyen 23 yaşındaki voleybolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce Macaristan'da Vasas Obuda ve Bekescsabai Röplabda SE takımlarında forma giydiği aktarılan Strunjak'ın yeni sezonda siyah-beyazlı formayı terleteceği ifade edildi.

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Kaynak: AA

Avrupa İlaç Ajansı, voleybol, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Ema Strunjak'ı transfer etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Ema Strunjak'ı transfer etti - Son Dakika
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