Daha önce Macaristan 'da Vasas Obuda ve Bekescsabai Röplabda SE takımlarında forma giydiği aktarılan Strunjak'ın yeni sezonda siyah-beyazlı formayı terleteceği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Ema Strunjak'ı transfer etti - Son Dakika

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