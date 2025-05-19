Kadınlar Yol Bisikleti Yarışı Samsun'da Yapıldı - Son Dakika
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Spor

Kadınlar Yol Bisikleti Yarışı Samsun'da Yapıldı

Türkiye Kupası 4. Etap Yarışı, Samsun'da düzenlendi; madalyalar sahiplerini buldu.

19.05.2025 19:35
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Türkiye Kupası 4. Etap Kadınlar Yol Bisikleti Yarışı, Samsun'da gerçekleştirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan yarış, Atakum ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programları kapsamında düzenlendi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen kadın bisikletçiler, çeşitli kategorilerinde pedal çevirdi.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Samsun Atakum Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Kemal Yıldız ile Samsun Gençlik Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci tarafından verildi.

Büyüklerde Alanya Belediyespor'dan Sevim Gerçek, 19 yaş altı kategorisinde Giresun Spor Lisesi'nden Nilsu Karasay, 17 yaş altı kategorisinde de Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'nden Yağmur Ecrin Çolakoğlu birinci oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kadınlar Yol Bisikleti Yarışı Samsun'da Yapıldı - Son Dakika

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