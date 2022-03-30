Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika
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Avrupa Güreş Şampiyonası

30.03.2022 14:14
Avrupa Güreş Şampiyonası

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda milli sporcular Yasemin Adar Yiğit, Evin Demirhan Yavuz ve Bedia Gün yarı finale yükseldi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda milli sporcular Yasemin Adar Yiğit, Evin Demirhan Yavuz ve Bedia Gün yarı finale yükseldi.

Şampiyonanın üçüncü gün gündüz seansında kadınlarda 50, 55, 59, 68 ve 76 kiloda elemeler ve çeyrek final müsabakaları yapıldı.

76 kiloda olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar Yiğit, çeyrek finalde Bulgar Mariya Gerginova Oryashkova'yı 10-0 teknik üstünlükle geçerek adını yarı finale yazdırdı.

50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan Yavuz, Alman Lisa Ersel ile yaptığı çeyrek final karşılaşmasını 11-2 kazandı ve kadınlarda yarı finale kalan ikinci milli sporcu oldu.

Kadınlarda üçüncü yarı final ise Bedia Gün'den geldi. 55 kiloda Türkiye'yi temsil eden Bedia Gün, çeyrek finalde Macar Erika Bognar'ı 4-0 mağlup etti.

Akşam seansında yapılacak yarı finallerde Yasemin, Macar Bernadett Nagy, Evin, Rumen Emilia Alina Vuc, Bedia da Ukraynalı Oleksandra Khomenets ile karşılaşacak.

68 kiloda güreşen Aslı Demir, çeyrek finalde Polonyalı Natalia Iwona Strzalka'ya 13-6 mağlup oldu.

Milli güreşçi Elif Yanık'ın mücadele ettiği 59 kiloda spor sayısının az olması nedeniyle nordic sistemi uygulandı. Elif, ilk maçında Azerbaycanlı güreşçi Alyona Kolesnik, ikinci karşılaşmasında da Alman Elena Heike Brugger'e tuşla yenildi.

Öte yandan milli güreşçi Soner Demirtaş, erkekler serbest stil 74 kiloda Gürcü Giorgi Sulava ile yapacağı repesaj maçına sakatlığı nedeniyle çıkmadı.

Dün çeyrek finalde Küba asıllı İtalyan Frank Chamizo Marquez ile karşılaşan Soner, dizinden sakatlandığı için bu müsabakayı tamamlayamamıştı.

Avrupa Güreş Şampiyonası
Avrupa Güreş Şampiyonası
Avrupa Güreş Şampiyonası
Avrupa Güreş Şampiyonası
Avrupa Güreş Şampiyonası
Avrupa Güreş Şampiyonası
Avrupa Güreş Şampiyonası
Avrupa Güreş Şampiyonası
Avrupa Güreş Şampiyonası

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Avrupa Güreş Şampiyonası başladı Avrupa Güreş Şampiyonası başladı 37 ülkeden 375 sporcunun madalya mücadelesi vereceği 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası başladı 37 ülkeden 375 sporcunun madalya mücadelesi vereceği 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası başladı

Evin Demirhan, Milli Sporcu, Macaristan, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika


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