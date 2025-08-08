Kadir Bakırtaş Karşıyaka\'dan Ayrılıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezon hazırlıklarını yenilediği kadrosuyla Kartepe kampında sürdüren Karşıyaka'da Kadir Bakırtaş yuvadan uçuyor. Geçen sezondan toplam 16 ismin ayrıldığı as kadrodan Ferdi'yle birlikte kalan iki futbolcudan biri olan 22 yaşındaki ön libero da gitmek üzere. Yönetimin üst liglerden teklifler alan Kadir'e kulüp araması için izin verdiği, oyuncudan bonservis geliri elde edilmesinin planlandığı öğrenildi. Karşıyaka'nın Trabzonspor'dan transfer ettiği Kadir, geçen sezon 30 maçta oynayıp 3 gol atmıştı. 26 Haziran'daki kongrede göreve seçilen yönetim, alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken Kadir'e temmuz ayı başında eski başkanlardan Azat Yeşil'in desteğiyle 727 bin TL yatırarak serbest kalmasının önüne geçmişti.