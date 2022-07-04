Dün yapılan ve normal süresi berabere biten müsabakalarda puanlamaya geçildi. Puanlama güreşinde Mustafa Taş 'ı yenen Cengizhan Şimşek, Kırkpınar'ın bu yılki başpehlivanı oldu. Başpehlivan Şimşek'e altın kemerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu taktı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Kırşehir, Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › KAEÜ'de Kırkpınar gururu - Son Dakika

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