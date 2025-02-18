Kağıtspor Wushu'da Büyük Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kağıtspor Wushu'da Büyük Başarı

Kağıtspor Wushu\'da Büyük Başarı

Yalova'da düzenlenen Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'na katılan Kağıtspor'un Jeet Kune Do Takımı, Kocaeli'ye 13 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya ile döndü.

18.02.2025 14:58  Güncelleme: 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da düzenlenen Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'na katılan Kağıtspor'un Jeet Kune Do Takımı, Kocaeli'ye 13 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya ile döndü.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Yalova'da 81 ilden 2034 sporcunun katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek 2025 Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda" Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kağıtspor'un Jeet Kune Do Takımı, 13 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Kocaeli'de derece alan sporcular;

Samet Ulusoy (Erkek Büyükler) 1., Ahmet Eren Demir (Erkek Gençler) 1., Ekrem Taha Ataş (Erkek Yıldızlar) 1., Berat Efe Dinç (Erkek Yıldızlar) 1., Yusuf Doğanay Yangın (Erkek Yıldızlar) 1., Nuhat Acar (Erkek Büyükler) 1., Atakan Taha Usta (Erkek Minikler) 1., Zeynep Ayşe Yangın (Bayan Yıldızlar) 1., Hayrunnisa Deniz (Bayan Yıldızlar) 1., Nisa Nur Şentürk (Bayan Yıldızlar) 1., Hatice Şevval Yıldırım (Bayan Gençler) 1., Esmanur Ataş (Bayan Gençler) 1., Yağız Alp Alıcı (Erkek Gençler) 1., Atakan Söylemez (Erkek Yıldızlar) 2., Muhammed Ali Çakmak (Erkek Gençler) 2., Metehan Öztürk (Erkek Gençler) 2., Dilara Belen (Bayan Gençler) 3., Sude Naz Keleş (Bayan Gençler) 3., Dilara Güner (Bayan Gençler) 3. ve Hamza Durmuş (Erkek Yıldızlar) 3. oldu.

Filistinliler temsilen Filistin Wushu Kung Fu Milli Takım Antrenörü Tawfek Ganem de protokolde yer aldı. Dünya Jeet Kune Do Federasyonu (WJKDF) ve Uluslararası Jeet Kune Do Federasyonu'nda (IJKDF) Federasyon Başkan Yardımcısı, Eğitim ve Teknik Kurul Başkanı olarak görev yapan kulüp antrenörü Yüksel Yılmaz, sporcularını tebrik ederek çalışmalarına daha da sıkı devam edeceklerini belirtti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jeet Kune Do, Etkinlikler, Kağıtspor, Türkiye, kocaeli, Yalova, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kağıtspor Wushu'da Büyük Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
06:37 Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz
03:16 Elon Musk her şeyi bilmek istiyor Şimdi de altına el attı Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı
01:18 NATO’dan Ukrayna’ya Güvenlik Garantisi Vurgusu NATO'dan Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Vurgusu
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:40 Narin Güran davasında kritik gelişme 15 kişiye yeni dava Narin Güran davasında kritik gelişme! 15 kişiye yeni dava
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 20:55:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kağıtspor Wushu'da Büyük Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.