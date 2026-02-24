Kağıtsporlu judoculardan 13 madalya - Son Dakika
Kağıtsporlu judoculardan 13 madalya

Kağıtsporlu judoculardan 13 madalya
24.02.2026 09:55  Güncelleme: 09:57
Kocaeli'de düzenlenen Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası kıyasıya geçen rekabetin ardından tamamlandı.

Kocaeli'de düzenlenen Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası kıyasıya geçen rekabetin ardından tamamlandı. Şampiyonada Kağıtspor'dan 13 sporcu; 4 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Judo Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlediği Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası heyecanlı müsabakalara sahne oldu. İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda iki gün süren şampiyonaya 52 ilden 690 sporcu katılırken, sporseverlerin ilgisi de hayli yüksek oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, kadın ve erkekler kategorilerinde 14 farklı siklette düzenlenirken, şampiyona bu yıl ilk kez 5 minder üzerinde gerçekleştirildi. Nefes kesen final müsabakalarıyla şampiyonların belli olduğu organizasyonda Kağıtspor'dan 13 sporcu; 4 altın, 6 gümüş ve 3 bronz kazandı. Kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları büyükşehir ve federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

