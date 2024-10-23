Kahraman: İstanbulspor Maçına Strateji Belirleyeceğim

Spor

Kahraman: İstanbulspor maçı stratejisine hafta sonu karar vereceğim

Mutlu YUCA/BOLU, - BOLUSPOR Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, pazar günü deplasmanda oynayacakları İstanbulspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulunarak, "İstanbul'un maçını analiz ediyoruz. Hocalarım, ekibim İstanbul takımının güçlü yanlarını eksiklerini bana sunuyorlar. Hafta başından itibaren, ona yönelik çalışıyoruz. Bu planı dediğim gibi hafta sonuna kadar karar vereceğim Nasıl bir strateji izleyeceğiz" dedi.

1'inci lig takımlarından Boluspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı takımın teknik direktör Ufuk Kahraman, deplasmanda puan kazanmak istediklerini belirterek, "Milli takımda olan Estrale, Nabi bizim eksik ama bu süreçte burada birlikte çalıştığımız oyuncularımızın antrenman performansını özellikle Çorum maçında sahaya yansıtması ve üç puan kazanımı bizim için moral oldu. Evimizde zaten bu puanları almak zorundayız. Bir hedef belirliyorsak, bunu almak zorundayız. Ama biz deplasman puanlarını da almak istiyoruz. Önümüzdeki İstanbulspor maçının hazırlıklarına Salı günü itibariyle başladık. Tam kadro başladık. Burada sevindirici olan, Babacar'ın sakatlık sürecini aşması tam anlamıyla hafta başından itibaren bizle beraber çalışmalara başlaması. Kalabalık bir kadroyuz. Bu bir taraftan benim için sevindirici. Mevkisel anlamda zorlanıyor muyum? Evet zorlanıyorum. O da güzel bir şey tabii ki. Çorum maçında uzun süreden beri 5-4-1, 5-3-2 oynayan bir Boluspor takımı var. Yine biz bu sistemi yine oynayacağız. Ama Çorum maçı itibariyle 4-3'e döndük. Bu 4-3 sistemi biraz daha bizim o kadro dinamiğine yatkın bir sistem ve diziliş. Bütün hafta boyunca, milli takım arasında buna çalıştık. Sahaya yansıdı skora yansıdı." diye konuştu.

İstanbulspor maçını analiz ettiklerini söyleyen Kahraman, şunları söyledi:

"Hocalarım, ekibim İstanbulspor takımının güçlü yanlarını eksikliklerini bana sunuyorlar. Hafta başından itibaren ona yönelik çalışıyoruz. Bu planı dediğim gibi hafta sonuna kadar karar vereceğim Nasıl bir strateji izleyeceğiz İstanbulspor maçında. Ona göre çalışmalarımızı yapacağız. İstanbulspor maçını da kazanmak istiyoruz takım halinde. Takdir edersiniz ki şu an baktığınız zaman 18'inci sıradaki bir takım iki maç kazansa, play-off'un içine giriyor. Zor bir ligdeyiz. Bu sezon gerçekten kadro yapılanması anlamında bütün takımlar iyi durumda. Güçlü futbol oynayan takım var mı? Şimdi baktığınız zaman lider Kocaeli takımı dahil şu an çünkü çok güçlü bir futbol oynamıyor. Daha çok bireysel performanslar bunu ön plana çıkartıyor galibiyetleri. Çorum maçında bunu başardık. Takım oyunuyla bunu geçirdik. Bir de hedefimiz sürekli başarıyı getirebilmek. Takımla birlikte yapabilmemiz gerekiyor. Bunun peşindeyiz. İstanbulspor takımının maçını kazanmak istiyoruz ve arkasından süregelen Ümraniye daha sonra Bandırma sürecini de iyi geçirmek istiyoruz, milli takım arasına kadar."