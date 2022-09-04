Sporculara başarılar dileyen Ramazan, "Bu etkinliklerimiz de inşallah Kilis'te devam edecek. Kentin tanıtımına katkı sağlayacak. Yarışta Kilisli ekibimiz bulunmaktadır. Tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum." dedi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, gazetecilere, belediye ve valilik olarak bu turnuvayı desteklediklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Akdeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayağı Kilis'te başladı - Son Dakika

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