Akdeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayağı Kilis'te başladı - Son Dakika
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Akdeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayağı Kilis'te başladı

04.09.2022 13:06
Akdeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayağı Kilis'te başladı

Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü (KAROFF) tarafından organize edilen 2022 Akdeniz Off-Road Kupasının 2. ayağı, Kilis'te başladı.

Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü (KAROFF) tarafından organize edilen 2022 Akdeniz Off-Road Kupasının 2. ayağı, Kilis'te başladı.

Mehmet Sanlı Mahallesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi mevkisinde oluşturulan parkurda farklı illerden gelen 18 araç ve 36 sporcu mücadele ediyor.

Etkinliğe katılanlar, off-road araçlarının mücadelesini ilgiyle izledi.

Bazı sürücüler parkuru geçerken zor anlar yaşarken, bazılarının da aracında arıza oluştu.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, gazetecilere, belediye ve valilik olarak bu turnuvayı desteklediklerini belirtti.

Sporculara başarılar dileyen Ramazan, "Bu etkinliklerimiz de inşallah Kilis'te devam edecek. Kentin tanıtımına katkı sağlayacak. Yarışta Kilisli ekibimiz bulunmaktadır. Tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum." dedi.

Organizasyon 4,8 kilometre uzunluğundaki "1516 Mercidabık Zaferi" adlı engelli etabın 3 kez geçilmesinin ardından saat 17.30'da ödül töreniyle son bulacak.

Etkinliğe, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Akdeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayağı Kilis'te başladı - Son Dakika

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