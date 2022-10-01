12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
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12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası başladı

01.10.2022 15:18

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde organize edilen 12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası başladı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde organize edilen 12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası başladı.

Elbistan Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen şampiyona, Kavaktepe Mahallesi'nden start aldı. 8 kategoride koşulan şampiyona, 100 kilometrelik parkurla tamamlanacak.

Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, gazetecilere, 26 sporcunun koşacağı parkurun güvenli bir şekilde tamamlanması için bütün önlemlerin alındığını söyledi.

Şampiyonanın gece saatlerinde tamamlanmasının beklendiğini belirten Vural, yarışların Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Elbistan Belediyesi katkılarıyla 12 yıldır düzenlendiğini dile getirdi.

Elbistan Belediye Başkan Vekili Ali Demir de bu tür etkinliklerin her zaman destekçisi olduklarını belirterek, bu tür organizasyonlarla ilçeyi daha fazla tanıtmak istediklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
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