Kahramanmaraş'ta Baja Şampiyonası'nın ilk ayağı tamamlandı - Son Dakika
27.04.2026 15:19  Güncelleme: 15:21
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Offroad ev sahipliğinde Kapıçam Tabiat Parkı'nda düzenlenen 2026 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ilk ayağı tamamlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Offroad ev sahipliğinde Kapıçam Tabiat Parkı'nda düzenlenen 2026 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ilk ayağı tamamlandı. 16 farklı şehirden gelen 32 sporcu, iki gün boyunca mücadele ederek kürsü için ter döktü.

Kahramanmaraş, motor sporlarında heyecan dolu bir organizasyona ev sahipliği yaptı. 2026 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ilk ayağı, iki gün süren zorlu mücadelelerin ardından tamamlandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Offroad Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, doğa ile iç içe yapısıyla dikkat çeken Kapıçam Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin 16 farklı şehrinden gelen 32 sporcu, iki gün boyunca kıyasıya rekabet ederek hem hızlarını hem de dayanıklılıklarını test etti. Yarış boyunca sporcular; toprak zemin, keskin virajlar, dik yokuşlar ve teknik geçişlerle dolu etaplarda adeta zamana karşı yarıştı. Toplam 230 kilometre uzunluğundaki parkur, 4 farklı etapta tamamlanırken, zorlu arazi şartları yarışmacılara büyük bir sınav yaşattı. Özellikle teknik bölümlerde kopilotların yönlendirmeleri, yarışın sonucunu belirleyen önemli unsurlardan biri oldu.

Organizasyonun finali ise ödül töreniyle taçlandı. Continent Hotel'de gerçekleştirilen törende, kategorilerinde ve genel klasmanda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Genel klasman sonuçlarına göre; Erkan Sülün ve Mert Süleyman Tepe ikilisi birinciliği elde ederek şampiyonanın ilk ayağına damga vurdu. Murat Altun ve Emir Altun ikinci sırada yer alırken, Diren Ülkü ve Onur Sırımoğlu ise üçüncülük kürsüsüne çıktı. Yarışı birincilikle tamamlayan Erkan Sülün, parkurun zorluk derecesine dikkat çekerek, "Çok karmaşık bir etaptı, o yüzden kopilotlara çok iş düşüyordu. Biz de takım olarak iyi iş çıkardık ve şampiyonanın ilk ayağını birincilikle tamamladık. Kahramanmaraş'ta çok güzel bir hafta sonu geçirdik, güzel hatıralarla ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı. İkinci olan Emir Altun ise organizasyonun hem sportif hem de ev sahipliği açısından başarılı geçtiğini belirterek, "2 gün boyunca Kahramanmaraş'ın zorlu parkurunda kıyasıya mücadele ettik. Etaplar çok güzeldi, Kahramanmaraş çok güzeldi. Çok güzel ağırlandık burada. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Türkiye, Spor, Son Dakika

