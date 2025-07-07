Kahramanmaraş'ta Uluslararası Bisiklet Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kahramanmaraş'ta Uluslararası Bisiklet Turnuvası Düzenlendi

Kahramanmaraş\'ta Uluslararası Bisiklet Turnuvası Düzenlendi
07.07.2025 10:19  Güncelleme: 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaşanan deprem felaketinin ardından hızla toparlanan Kahramanmaraş, 7 ülkeden katılımcının yer aldığı Uluslararası Bisiklet Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. Spor organizasyonu, şehir tanıtımına büyük katkı sağlarken, sporcular yöresel lezzetlerle de buluşturuldu.

Yaşanan deprem felaketi sonrası hızla toparlanıp ayağa kalkan Kahramanmaraş'ta 7 ülkeden katılımla Uluslararası Bisiklet Turnuvası düzenlendi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kahramanmaraş Valiliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 2. Kahramanmaraş Bisiklet Turnuvası'na başta Türkiye olmak üzere İngiltere, İran, Yunanistan, Özbekistan, Cezayir ve Nepal'den gelen 100'ün üzerinde profesyonel bisiklet sporcusu Edebiyat yolu ile şehir merkezi - Narlı istikametlerinin yer aldığı 130 kilometrelik parkurda iki gün boyunca pedal bastı. Kahramanmaraş'ın zorlu etaplarında bir hayli efor sarf eden sporcuların imdadına misafirperver vatandaşların ikram ettikleri yöresel lezzetler ve meşhur dondurma ikramları yetişti.

Uluslararası bisiklet müsabakalarında birinci günün şampiyonu 3 saat 32 dakika 41 saniyelik derecesiyle Yunanistanlı sporcu Nikiforos Arnavitou oldu. Onu Özbekistanlı sporcu Nikita Tsvetkov takip ederken, üçüncülük yine Yunanistan'dan Georgios Bouglas'a gitti. Yarış boyunca özellikle tırmanış etaplarındaki performansıyla dikkat çeken Ferhat Emişci ise 'En İyi Tırmanışçı' ödülüne layık görüldü. Yarışmada dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri düzenlenen törende takdim edildi.

İkinci gün yarışlarında da Yunanistan'dan Nikiforos Arvanitou, 3 saat 1 dakika 49 saniyelik derecesiyle finiş çizgisini ilk geçen isim oldu. Arvanitou'yu yine Yunanistan'dan Nikolaos Michail Drakos ve Georgios Bouglas takip ederek dereceye girmeyi başardı.

Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışması, önemli mücadelelere sahne olurken, şehrin meşhur dondurması, fıstık ezmesi gibi yöresel lezzetleri sporcuların büyük beğenisini aldı. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan şehirde bir yandan ihya ve inşa çalışmaları sürdürülürken, bir yandan da spor organizasyonlarıyla vatandaşlarda moral ve motivasyon sağladığı ifade edildi.

Uluslararası Bisiklet Turnuvası'nın finalinde dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Törende dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve şehir protokolü tarafından takdim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, organizasyonun Kahramanmaraş'ın uluslararası alanda tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Görgel, "Kahramanmaraş olarak çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Uluslararası Bisiklet Yarışları'nın bu yıl ikincisini düzenledik. Şehrimizin tanıtımı noktasında bu tür uluslararası organizasyonları son derece önemsiyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da organizasyonun başarılı geçtiğine dikkat çekti. Müftüoğlu, "Bu tür uluslararası organizasyonların şehirlerin tanıtımına büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Kahramanmaraş, yaptığı bu başarılı ev sahipliğiyle adından söz ettirecektir. Ayrıca bu turnuvanın Kahramanmaraş'ta bisiklet sporunun yaygınlaşmasına da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu misafirperver ev sahipliği için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kahramanmaraş'ta Uluslararası Bisiklet Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
TOBB’un “Nefes Kredisi“ KOBİ’ler için bu hafta başlıyor 6 ay ödemesiz 2.5 milyon TL TOBB'un "Nefes Kredisi" KOBİ'ler için bu hafta başlıyor! 6 ay ödemesiz 2.5 milyon TL
Muhittin Böcek: Bir tane ev için kimseye minnet edecek durumda değilim Muhittin Böcek: Bir tane ev için kimseye minnet edecek durumda değilim
Manavgat’ta hayvan parkından kaçan aslan öldürüldü Manavgat'ta hayvan parkından kaçan aslan öldürüldü
Şeker komasına giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Şeker komasına giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Osimhen son kararını verdi İşte oynamak istediği takım Osimhen son kararını verdi! İşte oynamak istediği takım
Sıla Türkoğlu’nun Kızılcık Şerbeti’nden bölüm başı ne kadar aldığı ortaya çıktı Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden bölüm başı ne kadar aldığı ortaya çıktı
Francesco Farioli’den Avrupa devine 2 yıllık imza Francesco Farioli'den Avrupa devine 2 yıllık imza
664. Tarihi Kırkpınar’ın en büyük sürprizleri gerçekleşti İşte yarı finale kalanlar 664. Tarihi Kırkpınar'ın en büyük sürprizleri gerçekleşti! İşte yarı finale kalanlar
Arsenalli yıldız Trossard’dan Fenerbahçe için flaş hamle Arsenalli yıldız Trossard'dan Fenerbahçe için flaş hamle
Yurt mescidinde büyük skandal Görüntüleri paylaşan 2 kız öğrenci yakalandı Yurt mescidinde büyük skandal! Görüntüleri paylaşan 2 kız öğrenci yakalandı

10:13
Metan gazı nedeniyle şehit olan 8 askerimizin kimlikleri belli oldu
Metan gazı nedeniyle şehit olan 8 askerimizin kimlikleri belli oldu
10:10
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Otel yangını davası başladı 32 sanık hakim karşısında
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Otel yangını davası başladı! 32 sanık hakim karşısında
09:12
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta MİT Başkanı Kalın, Bağdat’a gidiyor
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! MİT Başkanı Kalın, Bağdat'a gidiyor
08:10
Banka promosyonları güncellendi Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak
Banka promosyonları güncellendi! Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak
07:12
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı Durumu kritik
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik
16:48
Musiala’nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Musiala'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
16:27
Şehir şehir dolaşıp 200’den fazla kez çatıya çıktı, para alıp indi
Şehir şehir dolaşıp 200'den fazla kez çatıya çıktı, para alıp indi
15:58
Özel’in erken seçim çağrısına AK Partili Bekir Bozdağ’dan yeşil ışık
Özel'in erken seçim çağrısına AK Partili Bekir Bozdağ'dan yeşil ışık
15:39
Annesini bıçaklayan kardeşini silahla öldürüp kaçtı
Annesini bıçaklayan kardeşini silahla öldürüp kaçtı
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesinde tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesinde tarih belli oldu
15:19
Falezlerden düşen genç turist hayatını kaybetti
Falezlerden düşen genç turist hayatını kaybetti
14:52
Telefonunu gasbettiği için kendisinden şikayetçi olan genci, üzerine benzin dökerek yaktı
Telefonunu gasbettiği için kendisinden şikayetçi olan genci, üzerine benzin dökerek yaktı
14:30
Bakan Yerlikaya yangın bölgesinde: 228 konut ağır hasarlı
Bakan Yerlikaya yangın bölgesinde: 228 konut ağır hasarlı
14:06
’’Yeni futbol aklımız o’’ denmişti Fenerbahçe’de sürpriz istifa
''Yeni futbol aklımız o'' denmişti! Fenerbahçe'de sürpriz istifa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 10:24:48. #7.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Uluslararası Bisiklet Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.