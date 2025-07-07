Kahramanmaraş\'ta Uluslararası Bisiklet Turnuvası Düzenlendi

Yaşanan deprem felaketi sonrası hızla toparlanıp ayağa kalkan Kahramanmaraş'ta 7 ülkeden katılımla Uluslararası Bisiklet Turnuvası düzenlendi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kahramanmaraş Valiliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 2. Kahramanmaraş Bisiklet Turnuvası'na başta Türkiye olmak üzere İngiltere, İran, Yunanistan, Özbekistan, Cezayir ve Nepal'den gelen 100'ün üzerinde profesyonel bisiklet sporcusu Edebiyat yolu ile şehir merkezi - Narlı istikametlerinin yer aldığı 130 kilometrelik parkurda iki gün boyunca pedal bastı. Kahramanmaraş'ın zorlu etaplarında bir hayli efor sarf eden sporcuların imdadına misafirperver vatandaşların ikram ettikleri yöresel lezzetler ve meşhur dondurma ikramları yetişti.

Uluslararası bisiklet müsabakalarında birinci günün şampiyonu 3 saat 32 dakika 41 saniyelik derecesiyle Yunanistanlı sporcu Nikiforos Arnavitou oldu. Onu Özbekistanlı sporcu Nikita Tsvetkov takip ederken, üçüncülük yine Yunanistan'dan Georgios Bouglas'a gitti. Yarış boyunca özellikle tırmanış etaplarındaki performansıyla dikkat çeken Ferhat Emişci ise 'En İyi Tırmanışçı' ödülüne layık görüldü. Yarışmada dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri düzenlenen törende takdim edildi.

İkinci gün yarışlarında da Yunanistan'dan Nikiforos Arvanitou, 3 saat 1 dakika 49 saniyelik derecesiyle finiş çizgisini ilk geçen isim oldu. Arvanitou'yu yine Yunanistan'dan Nikolaos Michail Drakos ve Georgios Bouglas takip ederek dereceye girmeyi başardı.

Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışması, önemli mücadelelere sahne olurken, şehrin meşhur dondurması, fıstık ezmesi gibi yöresel lezzetleri sporcuların büyük beğenisini aldı. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan şehirde bir yandan ihya ve inşa çalışmaları sürdürülürken, bir yandan da spor organizasyonlarıyla vatandaşlarda moral ve motivasyon sağladığı ifade edildi.

Uluslararası Bisiklet Turnuvası'nın finalinde dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Törende dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve şehir protokolü tarafından takdim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, organizasyonun Kahramanmaraş'ın uluslararası alanda tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Görgel, "Kahramanmaraş olarak çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Uluslararası Bisiklet Yarışları'nın bu yıl ikincisini düzenledik. Şehrimizin tanıtımı noktasında bu tür uluslararası organizasyonları son derece önemsiyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da organizasyonun başarılı geçtiğine dikkat çekti. Müftüoğlu, "Bu tür uluslararası organizasyonların şehirlerin tanıtımına büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Kahramanmaraş, yaptığı bu başarılı ev sahipliğiyle adından söz ettirecektir. Ayrıca bu turnuvanın Kahramanmaraş'ta bisiklet sporunun yaygınlaşmasına da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu misafirperver ev sahipliği için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ