Kalespor\'dan Fair-Play Örneği

Kalespor şampiyon olan Cırgalanspor'u maç öncesi alkışladı.

Kayseri 2. Amatör Küme'de ligin 14. haftasında Kalespor ile Cırgalanspor karşı karşıya geldi. Erkilet Stadı'nda oynanan müsabaka öncesi Kalespor şampiyon olarak bir üst lige çıkan rakiplerini alkışlayarak, fair-play örneği gösterdi. Kalesporlu teknik heyet ve futbolcular, şampiyon takımı tebrik ederek örnek bir harekete imza attılar. Tribünlerde bulunan futbolseverler de bu centilmenliği alkışlarla karşılık verdiler. - KAYSERİ