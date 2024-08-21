Kamu Spor Oyunları Düzce\'de Başlıyor

Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde tüm yurtta organize edilen "Kamu Spor Oyunları" kapsamında düzenlenecek olan Kurumlar Arası Voleybol, 3x3 Basketbol Turnuvası ve Masa Tenisi Turnuvası Düzce'de başlıyor.

Başvurular 3 Eylül tarihine kadar e-Devlet – Spor Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilirken; başvuru sürecinin ardından il seçmeleri 3 Eylül – 20 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Basketbol, masa tenisi ve voleybol branşlarındaki etkinlik için başvuruların e-Devlet üzerinden '2. Kamu Spor Oyunları' seçmesinden yapılacak. 3 Eylül 2024 tarihine kadar yapılacak başvuruların Düzce il seçmeleri 3-20 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Emekli kamu çalışanları, öğrenciler, stajyerler ve son iki sezonda aktif lisanslı sporcu olanların kapsam dışında olduğu seçmelere katılmak isteyenlerin e-Devletten giriş yaparak Spor Bilgi Sisteminde bulunan turnuva etkinliğine şahsen başvurması gerekecektir.

Kamu Spor Oyunları'nda kamu çalışanlarının birbirleri ile kaynaşmalarını sağlamak, kurumlar arası iş birliğini artırmak, insanların bedenen ve ruhen sağlıklı olmalarını sağlamak, spor yapma alışkanlığı kazandırmak hedefleniyor. - DÜZCE