Kamu Spor Oyunları Final Mücadeleleri Elazığ'da Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kamu Spor Oyunları Final Mücadeleleri Elazığ'da Yapıldı

Kamu Spor Oyunları Final Mücadeleleri Elazığ\'da Yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Kamu Spor Oyunları final müsabakaları Elazığ'da gerçekleşti.

21.09.2024 00:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin 81 ilinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geçekleştirilen Kamu Spor Oyunlarında final müsabakaları gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği "Gelin Sporda Buluşalım" projesi kapsamında basketbol, masa tenisi ve voleybol olmak üzere üç branşta Kamu Spor Oyunları müsabakaları düzenlendi. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde yapılan, içerisinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımlarının da bulunduğu müsabakada voleybolda 16, masa tenisinde 12, basketbolda ise toplam 5 takım olmak üzere kamu personelleri bir araya gelip kıyasıya mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonucunda masa tenisinde Fırat Üniversitesi, basketbolda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, voleybolda Milli Eğitim Müdürlüğü birinci oldu.

11-19 Eylül tarihleri arasında Ahmet Aytar Spor Salonu ve Yakup Kılıç Spor Salonunda düzenlenen müsabakalarda masa tenisi 13 Eylül Cuma günü, basketbol 18 Eylül Çarşamba günü ve voleybol ise 20 Eylül Cuma günü ödül töreniyle sona erdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Gelin Sporda Buluşalım" adı altında düzenlediği Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen Masa Tenisi, Voleybol ve Basketbol müsabakalarında ilimizde bulunan kurumlarımız kardeşlik içerisinde moral motivasyon ve kurumlar arası diyaloglarını geliştirme açısından müsabakalara katılarak bir araya geldi. Başta tüm kurumlarımıza ve İl Müdürlüğümüz adına müsabakaya katılan tüm kamu personellerine teşekkür eder 1.'lik elde eden takımlarımızı tebrik ederiz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Fırat Üniversitesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Basketbol, Voleybol, Gençlik, Türkiye, Yaşam, Spor, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Spor Kamu Spor Oyunları Final Mücadeleleri Elazığ'da Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:58 Seçil Erzan davada yalnız kaldı Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu Seçil Erzan davada yalnız kaldı! Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu
23:25 Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi
23:06 Skandal görüntüler ortaya çıktı Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
22:12 Lübnan’a bomba yağıyor İsrail’den peş peşe açıklamalar geldi Lübnan'a bomba yağıyor! İsrail'den peş peşe açıklamalar geldi
19:36 Narin’in köyü ile ilgili korkunç gerçek 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi
10:32 Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı
10:29 Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP’li belediye başkanı hareketini savundu Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP'li belediye başkanı hareketini savundu
10:22 Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri’nde aday gösterildi Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri'nde aday gösterildi
10:16 Kararnamede çarpıcı detay Özel’in övdüğü valilerden 2’si merkeze çekildi Kararnamede çarpıcı detay! Özel'in övdüğü valilerden 2'si merkeze çekildi
10:13 KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:49 Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ’’Sevdiklerinize veda edin’’ mesajı yolladı Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ''Sevdiklerinize veda edin'' mesajı yolladı
09:36 Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 01:10:37. #1.11#
SON DAKİKA: Kamu Spor Oyunları Final Mücadeleleri Elazığ'da Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement